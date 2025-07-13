Ma perché Alfonso Signorini non condurrà più il Grande Fratello?

I palinsesti Mediaset della prossima stagione tv sono caratterizzati da diverse novità. Pier Silvio Berlusconi hanno infatti apportato alcuni cambiamenti a dei punti fermi della programmazione, certi di dare al pubblico un’offerta più innovativa e originale, ma senza rivoluzionare alcuni format. Confermati tutti i programmi de La Fascino, guidati da Maria De Filippi e alcuni programmi consolidati come Pomeriggio 5 ,che sarà guidato da Gianluigi Luzzi, reduce dal successo di Quarto Grado.

Accolta nella scuderia del Biscione, Simona Ventura che dopo l’esperienza come opinionista de L’Isola dei famosi è pronta a tornare alla conduzione di un reality. Pier Silvio Berlusconi le ha affidato niente meno che il Grande Fratello, il reality dopo il flop dell’ultime edizioni sarà radicalmente cambiato. In primis ci saranno due GF, come avveniva in passato: il primo nip e il secondo vip. Personaggi noti e sconosciuti non condivideranno più la stessa casa e inoltre i tempi dei due reality saranno ridotti. Non più edizioni lunghissime che hanno messo a dura prova i concorrenti, ma anche gli addetti ai lavori al programma.

La versione nip del reality più noto della tv sarà guidata da Simona Ventura, debutterà a Settembre e si concluderà a fine anno, mentre quella vip andrà in onda a Gennaio e sarà condotta d’Alfonso Signorini, il che conferma che l’ex giornalista è pronto a tornare in video, ma in un modo decisamente diverso rispetto a quanto successo negli ultimi anni. Sembra infatti che sia stato lo stesso Signorini ad aver chiesto alla dirigenza Mediaset un cambio di rotta.

Alfonso Signorini e la richiesta a Mediaset: “Una conduzione più soft”

Lo storico conduttore de Il Grande Fratello, secondo l’autorevole sito Dagospia, avrebbe chiesto a Mediaset un cambio radicale del formato del programma. Valutazione che la dirigenza ha preso in considerazione e ha trovato il modo di attuare. Signorini a quanto pare era stanco delle diverse pressioni subite da un impegno così lungo come il GF e avrebbe mirato ai contenuti. Due reality distinti, con percorsi e conduzioni diverse, darebbero al GF una nuova sferzata positiva.

Signorini guiderà il Gfvip da Gennaio a Aprile e questo darà al format più centralità e contenuti e sarà sicuramente meno dispersivo e più interessante anche per il pubblico. Pur mantenendo la stessa location e studio i due programmi saranno autonomi e non ci saranno sovrapposizioni fra loro. Una scelta che ad oggi è stata accolta positivamente dalla stampa, ma anche dal pubblico, che nell’ultime edizioni era apparso stanco di seguire mesi e mesi di reality.

Signorini e la fine delle maratone del GF

“L’ha inventata lui. Mi chiamava e mi diceva: ‘Guarda questo programma funziona. Dovete andare avanti fino a luglio’. Io gli dicevo: ‘Presidente, come si fa ad andare avanti fino a luglio? Non si può’. E lui mi rispondeva: ‘No, no, no. Voi dovete continuare “, queste le parole riferite da Signorini che rievocano il momento in cui Berlusconi gli ha chiesto di prolungare il Grande Fratello. Da parte sua il giornalista non ha mai nascosto di non condividere le maratone del reality e finalmente è riuscito a convincere la dirigenza nel cambiare rotta.

“Alfonso Signorini non poteva sopportare di nuovo la durata monstre del Grande Fratello: voleva lavorare meno. Nei corridoi di Mediaset si dice sia dipeso da lui “spaccare” il reality in due tranche: Signorini è stato quindi accontentato con la metà della durata, per lui, dello scorso anno”. Ha scritto Dagospia.