Ma i protagonisti di Forum sono attori? La risposta

Per anni i telespettatori si sono chiesti se i protagonisti di Forum – il Tribunale più famoso della tv condotto ora da Barbara Palombelli – fossero degli attori. Capita infatti spesso che vengano affrontati casi che catturano l’attenzione del pubblico, e che vengono risolti dai giudici arrivati in aula per portare una soluzione definitiva a quanto accaduto.

La verità sui protagonisti di Forum

Sono trascorsi molti anni dalla prima volta in cui Forum è arrivato nella tv italiana, ma ancora oggi resta uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo. In realtà c’è sempre stata una curiosità che ha aleggiato nella testa dei telespettatori per molto tempo, e riguarda l’identità di chi partecipa al programma. A chiarirne ogni dubbio è stata proprio Barbara Palombelli, che ha più volte specificato nelle interviste, che i casi analizzati sono reali da un punto di vista giuridico e che vengono scelti dalle tante mail che arrivano in redazione. “Solo un 10 per cento dei casi ha origine da sentenze che suscitano in noi un particolare interesse, tanto che decidiamo di rappresentarle. Tutte le altre cause hanno origine da mail vere: ne riceviamo da 100 a 200 al giorno”, ha spiegato.

La giornalista ha anche rivelato che, in alcuni casi, chi scrive la mail è la stessa persona che appare in tv ma che non sempre questo accade. Spesso il contendente non si presenta ed è per questo motivo che vengono chiamati degli attori che abbiano vissuto situazioni simili. “Per il ruolo dei contendenti cerchiamo persone che abbiano vissuto vicende simili: chi ha un figlio autistico, chi un problema di salute, chi ha beghe condominiali” – ha continuato Palombelli – “È una mia richiesta, fondamentale”. Può inoltre succedere che il reale protagonista preferisca, poco prima della registrazione della puntata, non apparire in video e in quel caso si cerca qualcuno che possa sostituirlo. Viene quindi convocato un attore professionista dalle agenzie, ma si tratta in realtà solo di 1 caso su 100.

La storia di Forum

Il programma Forum è tra l’altro un vero pilastro della televisione italiana, e alle spalle ha una storia non indifferente. I casi che vengono affrontati diventano virali ogni volta, e anche i protagonisti che ne fanno parte continuano a catturare l’attenzione non solo del pubblico a casa, ma anche di coloro che sono presenti in studio. In primis condotto da Rita Dalla Chiesa e poi da Barbara Palombelli, Forum ha mantenuto negli anni la sua struttura base: la presentazione di una lite tra due parti, l’intervento degli avvocati, la testimonianza dei “contendenti” e infine la sentenza del giudice.