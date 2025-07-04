“Ma come puoi pensarlo?”, l’attacco choc a Reazione a Catena

Reazione a Catena è il quiz game estivo per eccellenza di Rai Uni. Riportato al successo da Marco Liorni che oggi è alla guida dell’Eredità, è attualmente condotto da Pino Insegno. Ogni sera intrattiene un vasto pubblico e ottiene ascolti rilevanti visto il periodo solitamente non eccellente per lo share. Ogni sera si scontrano due squadre composte da tre persone, che fra loro hanno un’affinità particolare. Ed è proprio l’intesa perfetta tra i tre, oltre ad una certa attitudine nel gioco, a portare i concorrenti fino alla gioco finale, che garantisce la possibilità di vincere il montepremi accumulato.

Nella puntata dello scorso 1 Luglio non sono mancati i momenti inattesi, frutto di esiti e confronti fra le due squadre. A sfidarsi il team delle Trerapiste formato da Francesca, Virginia e Francesca. Le tre si conoscono bene e hanno scelto questo nome perché sono tutte e tre terapiste. Hanno già conseguito il titolo di campionesse e si sono rivelate una squadra preparata e avvincente. Durante il corso della puntata hanno sfidato gli Isolotti composti da Alessandro, Gabriele e Simona. Quest’ultimi sono toscani e vengono dall’Isola d’Elba.

I vari giochi sono stati vivace e il pubblico ha partecipato attivamente, anche Pino Insegno ha dimostrato di gradire particolarmente le sfide delle due squadre. Alla fine le Trerapiste hanno vinto la puntata e sono arrivate al gioco finale dell’Ultima Catena. In palio c’erano 2360 euro, montepremi non eccessivamente alto che le tre non volevano perdere. Dopo aver comprato il terzo elemento si sono ritrovati ad identificare la parola giusta tra Aria e Lettera. Qui è successo qualcosa di inaspettato.

Scontro delle Trerapiste al gioco finale: “Ma come puoi pensare”

Aria e Lettera sono le due parole della catena finali: le Trerapiste dopo un’animata discussione hanno scritto Citare, ma la parola giusta era Circolare. C’è da dire che le tre si sono agitate molto prima di scegliere la loro risposta, attento alla discussione Pino Insegno ma anche i telespettatori che hanno notato una certa agitazione tra le tre amiche.

Ad un certo punto una delle tre ha accusato l’altra di dire cose non annesse ai due termini a loro a disposizione: “Ma come puoi pensare a CITOFONARE con aria e lettera?”. Un momento concitato dove anche il conduttore ha temuto per l’andamento del programma. Alla fine il team tutto femminile non ha vinto, ma potrà tornare a gareggiare. Avrà sicuramente una nuova opportunità per dimostrare il proprio valore.

Reazione a Catena, Pino Insegno: “L’edizione in corso è speciale”

L’approdo di Pino Insegno a Reazione a Catena è stato preceduto da più di una polemica, tuttavia il conduttore è felice di essere di nuovo alla guida dell’amato quiz game che quest’anno sarà diverso sotto vari punti di vista. Insegno ha recentemente dichiarato che quella in corso sarà un’edizione speciale: “Tanto per cominciare, quest’anno c’è uno studio rinnovato, sempre più bello. Poi ci sono dei game nuovi che serviranno a dare un’accelerazione al ritmo: non ci sarà più quella consequenzialità a cui il pubblico è abituato.”

Ha poi aggiunto: “Penso che i telespettatori saranno piacevolmente sorpresi dei giochi nuovi che vedranno che, secondo me, sono bellissimi. Poi ci sono io alla conduzione e ci posso mettere un po’ l’intrattenitore, un po’ l’attore, un po’ il doppiatore, ma poi ovviamente, i protagonisti saranno loro: i concorrenti.” Per ora il conduttore non ha deluso e ha dimostrato che nello studio di Reazione a Catena si respira un’aria bellissima.