Il Mussolini di Sky ha un volto: sarà Luca Marinelli, uno dei più apprezzati attori italiani, ad interpretare il protagonista di M. Il figlio del secolo, l’annunciata serie tv Sky Original tratta dall’omonimo libro di Antonio Scurati che andrà in onda prossimamente su Sky ed in streaming su Now.

L’occasione per l’annuncio è stata la Festa del Cinema di Roma dove, tra l’altro, la serie è stata al centro di un incontro dedicato, insieme a Stefano Bises (Gomorra-La serie) e Davide Serino (1992, 1993, Il Re, Esterno Notte), i due sceneggiatori a cui va il compito di portare sul piccolo schermo il libro di Scurati. La rassegna cinematografica romana è stata, tra l’altro, anche l’occasione per annunciare che dietro la macchina da presa degli otto episodi della serie ci sarà Joe Wright: il primo ciak sarà battuto nelle prossime settimane a Cinecittà.

Serie Tv M. Il Figlio del Secolo, Sky si prende l'adattamento del romanzo di Scurati M. Il figlio del secolo -che farà affidamento su più fonti storiche- ripercorrerà la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Mussolini: stando alla sinossi ufficiale fornita da Sky, sarà raccontata “la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in parlamento dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. Offrirà inoltre uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell’epoca. Come il romanzo, la serie racconterà la storia di un paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri”. Ancora non sono stati annunciati gli altri attori che affiancheranno Marinelli nel cast.

Per Sky un altro progetto ambizioso, che segna, come dice Nils Hartmann (Executive Vice President Sky Studios per l’Italia e la Germania) “nel nostro percorso creativo e produttivo un ulteriore passo in avanti”. A produrre Sky Studios e Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé. “Joe Wright è perfetto perché amo il modo in cui ha affrontato in passato la complessità dell’animo umano e i dilemmi etici del potere”, ha detto Mieli, che ha definito Marinelli “uno dei più grandi attori della sua generazione e solo un grande attore come lui può interpretare un personaggio complesso come quello di Mussolini”.

Il libro del 2018 di Scurati (edito da Bompiani) è stato tradotto ad oggi in 46 paesi ed ha venduto oltre 600.000 copie. Fa parte di una una trilogia dedicata da Scurati al fascismo e a Benito Mussolini: il secondo romanzo è “M. L’uomo della provvidenza”, cui ha fatto seguito da qualche settimana il terzo romanzo della serie bestseller, “M. Gli ultimi giorni dell’Europa”, che si concentra sul cruciale triennio tra il 1938 e il 1940.