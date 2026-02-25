Lutto per Nino D’Angelo, il dolore del cantante: “Ti ho voluto tanto bene. Buon viaggio”. L’addio a Guido Russo

Il mondo della musica napoletana piange la scomparsa di Guido Russo, storico bassista della band di Nino D’Angelo. A dare il triste annuncio è stato proprio il cantautore partenopeo, che sui suoi canali social ha voluto ricordare l’amico e collaboratore: “Ciao Guido, ti ho voluto tanto bene. Sei stato per me un caro amico e un bravo musicista. Buon viaggio.”

Un messaggio breve ma colmo di emozione, che testimonia la profondità del legame artistico e umano tra i due.

I funerali di Guido Russo si terranno domani, giovedì 26 febbraio, alle ore 11:00, presso la Chiesa di Santa Maria alla Sanità, dove amici, colleghi e familiari si riuniranno per salutarlo un’ultima volta.

Un’artista dalla carriera prestigiosa

Guido Russo era un musicista di grande talento, laureato in contrabbasso jazz al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Per anni, è stato un pilastro della band di Nino D’Angelo, accompagnandolo in numerosi tour in Italia e all’estero. Le sue performance dal vivo e il suo virtuosismo nel contrabbasso hanno lasciato un segno indelebile nel panorama musicale nazionale. Tra le sue ultime collaborazioni con D’Angelo, si ricordano gli spettacoli del Concerto anni ’80 e varie esibizioni live.

La sua morte ha scosso profondamente la comunità musicale partenopea, che in queste ore sta esprimendo il proprio cordoglio. Molti fan e colleghi hanno voluto manifestare il loro affetto sui social, condividendo ricordi e parole di stima per il bassista scomparso. Tra i messaggi più toccanti, si legge: “Buon viaggio Guido ti immagino tra gli angeli col tuo basso mentre suoni musica di vita”.