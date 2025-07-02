Massimiliano Rosolino sta affrontando un lutto: è venuto a mancare il suo papà Salvatore e l’annuncio è arrivato sui social.

Il padre dell’ex campione olimpico Massimiliano Rosolino è morto all’età di 86 anni. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota lunedì 30 giugno con una nota pubblicata dalla Federazione Italiana Nuoto, che ha espresso tutta la propria vicinanza nei confronti dell’ex nuotatore in questi giorni di grande dolore.

La Federazione ha appunto espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Salvatore Rosolino, il papà di Massimiliano e famoso ristoratore. Si sono stretti tutti intorno e gli hanno fatto sentire le loro più sincere condoglianze. A scrivere la nota sono stati il presidente Paolo Barelli, il presidente onorario Lorenzo Ravina, i vice presidenti ndrea Pieri, Giuseppe Marotta e Tania Cagnotto, il segretario generale Antonello Panza, il consiglio federale, gli uffici e tutto il movimento acquativo. “Ciao Salvatore, buona notata…”, hanno alla fine scritto i componenti della FIN.

Chi era Salvatore Rosolino

Anche Massimiliano Rosolino ha condiviso con i followers il suo dolore, e ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme al padre. “Ciao Salvatore“, ha scritto lui a corredo del post, accompagnando la scritta con un cuore rosso. Lo scorso anno, il 20 luglio, l’ex nuotatore aveva omaggiato il papà con un’altra foto che venne pubblicata sui social e che rappresentava entrambi felici e con una grande sintonia. Era il giorno del compleanno di Salvatore, famoso ristoratore, che aveva spento le sue 85 candeline.

“L’età è solo un gioco di numeri. Auguri papà“, aveva scritto Rosolino. Nel 2021, erano invece apparse – sempre sui suoi profili social – alcune fotografie del padre appena vaccinato.