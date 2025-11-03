Lutto per Laura Pausini: chi era lo zio Ettore travolto e ucciso da un’auto

La cantante di Solarolo è stata colpita da un lutto: è venuto a mancare suo zio Ettore a cui era molto affezionata.

Laura Pausini sta affrontando un grave lutto: il 2 novembre è infatti venuto a mancare suo zio Ettore, scomparso dopo essere stato investito da un’auto pirata mentre rientrava in biciclette nella periferia di Bologna. Lui era un famoso barbiere originario di Solarolo, fratello del padre della cantante, con cui aveva anche una grande somiglianza fisica.

Chi era Ettore Pausini

Nato a Solarolo, paese emiliano di origine di Laura Pausini, Ettore è stato per più trent’anni un punto di riferimento per la città di Bologna. Lui era infatti il proprietario di un rinomato salone di barbiere posizionato in piazza Azzarita, ed era conosciuto anche il suo impegno nel volontariato. L’uomo ha fatto da testimonial per l’associazione di Onconauti, che si occupa di riabilitazione per pazienti oncologici, dato che ha lui stesso combattuto contro un tumore circa dieci anni fa. A ricordarlo è stato proprio il presidente dell’associazione Stefano Giordani, suo amico storico, che lo ha definito “un uomo immenso“.

Laura Pausini lo aveva celebrato nel 2016, con un post sui social: “Mio zio Ettore Pausini è un vero campione! Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito, zio. Ti voglio bene”. Tra i due c’è infatti sempre stato un bellissimo rapporto e in più occasioni la cantante ha parlato del suo impegno per sensibilizzare alla prevenzione e per sostenere i malati oncologici, oltre che la sua forza e la speranza messa nella lotta contro la malattia.

Il ricordo della nipote Laura e degli abitanti di Solarolo

La notizia della scomparsa di Ettore Paurini ha colpito profondamente la comunità di Solarolo e Bologna. “Un uomo immenso” – ha detto Stefano Giordani, presidente dell’associazione Onconauti – “Dopo la malattia aveva trovato la sua missione nell’aiutare gli altri a rinascere“. Per il momento Laura Pausini non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche, ma sono moltissimi i messaggi di cordoglio. In queste ore fan e amici di famiglia stanno però condividendo ricordi e foto, oltre che pensieri di affetto per la cantante e per tutta la sua famiglia.