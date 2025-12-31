Lutto per l’attore Lino Guanciale: l’abbraccio dei fan

Un grandissimo dolore ha colpito Lino Guanciale a poche ore dall’arrivo del nuovo anno. A pochi giorni dal ritorno in tv con L’invisibile, fiction in onda su Raiuno il 13 e 14 gennaio 2026, l’attore è stato colpito da un gravissimo lutto. Ad annunciarlo è la stampa abruzzese che hanno raccontato l’addio di un uomo stimato nella comunità e che per Lino Guanciale è stato da sempre un punto di riferimento fondamentale per la sua vita privata e professionale.

Nessun annuncio, invece, da parte dell’attore, da sempre schivo e riservato. Sul suo profilo Instagram dove pubblica pochissimo della sua quotidianità, nessun riferimento al lutto che ha sconvolto lui e la sua famiglia. Nel frattempo, sul web, i fan si sono stretti intorno a lui inviandogli messaggi di cordoglio, affetto e supporto.

Il dolore di Lino Guanciale

Non sono ore facili per Lino Guanciale che chiude il 2025 con il dolore più grande per un figlio, quello legato alla morte di un genitore. Nelle scorse ore, infatti, è venuto a mancare il padre Clelio, stimato medico abruzzese. Le cronache locali raccontano di “un professionista che ha lasciato un segno profondo non solo per la competenza professionale, ma anche per l’umanità con cui si è sempre dedicato ai suoi pazienti”.

Clelio Guanciale era uno stimato medico, un professionista sempre disponibile con i pazienti. Preparato, serio e attento alla salute dei propri pazienti, era una persona stimata dal punto di vita professionale e umana. Con il padre, Lino Guanciale aveva un legame solido al punto che la sua strada sembrava segnata dopo il superamento del test di medicina. E, invece, scelse lettere e filosofia alla Sapienza, poi l’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico. “Mio padre voleva che facessi il medico, fino a quando una sera ho trovato il coraggio di dirgli che volevo diventare attore. Abbiamo discusso per due ore e alla fine mi ha detto: va bene, dimmi come posso aiutarti”, ha raccontato in alcune occasioni l’attore.

Dopo aver accettato la scelta del figlio che lo ha anche reso nonno del piccolo Pietro nato nel 2021, Clelio Guanciale è sempre stato il primo tifoso del figlio gioendo con lui per tutti i successi artistici che ha ottenuto finora.

I funerali del padre dell’attore si terranno oggi, mercoledì 31 dicembre, alle 14.30 nella chiesa di San Rocco a Collelongo, il paese d’origine della famiglia Guanciale. Un ultimo giorno dell’anno davvero doloroso per Lino Guanciale che si è trincerato dietro il silenzio mentre i fan continuano a fargli arrivare tutto il loro affetto.