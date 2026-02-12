Lutto per Alba Parietti: “Non riesco a pensare che tu non ci sia più”

Alba Parietti ha annunciato, sui suoi profili social, di aver perso una persona a lei molto cara. Parole strazianti, quelle scritte dalla showgirl, che sta attraversando un lutto inaspettato.

L’annuncio su Instagram

Le strazianti parole sono arrivate sull’account social della conduttrice, che ha appreso la notizia questa mattina. “Ieri sera te ne sei andato, ancora faccio fatica a scriverlo” – ha detto lei – “È difficile spiegare chi eri. Eri una persona speciale: profonda, sensibile, dolorosamente sensibile, eppure sempre con quel sorriso sulle labbra. Quarantatré anni sono pochi per chiunque, ma per te lo sono ancora di più. Nella vita hai combattuto, hai sofferto, e nonostante tutto hai portato dolcezza anche dentro la tua confusione. C’era qualcosa di poetico nel tuo modo di essere, qualcosa che ti rendeva unico“.

Ad essere andato via è stato suo cugino Marco, scomparso all’età di 43 anni e che lei ha definito essere un ragazzo davvero speciale. La stessa Parietti ha raccontato di aver condiviso poca vita insieme ma che, nonostante questo, il loro sangue ha sempre parlato in modo più forte. E ancora: “Eravamo figli della stessa intensità, della stessa profondità. Tu nipote di zia Settima, staffetta partigiana. Io figlia di Ceschino, il partigiano naviga. Nella nostra famiglia abbiamo sempre avuto questa stessa fiamma dentro: un modo di sentire grande, assoluto“.

“Non riesco ad accettare che tu non ci sia più” – ha concluso Parietti – “Forse è vero che gli esseri speciali se ne vanno prima, lasciando dietro di sé un vuoto che pesa e una luce che resta“. Allora lo ha abbracciato, ovunque egli sia, e ha svelato di portare con sé i ricordi più belli che ha di lui, insieme alla sua tenerezza, la sua malinconia e a quella disperata voglia di vivere. Numerosi sono stati i commenti scritti dai followers e da altri personaggi del mondo dello spettacolo, che si sono uniti attorno al suo dolore e che le hanno mostrato subito una grande vicinanza.

“Alba, anima sensibile e fatta di coraggio” – ha scritto un utente – “Condoglianze, ti mandiamo un abbraccio sincero”, “Mi spiace tantissimo”, “Ti siamo sempre vicino, forza!”.