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Lutto nel cast di Willy Il Principe di Bel Air: le cause della morte

In queste ore è arrivato un drammatico annuncio che riguarda la scomparsa di un famoso attore di Willy Il Principe di Bel Air.

di Stefania Meneghella
Lutto nel cast di Willy Il Principe di Bel Air: le cause della morte
30 Ottobre 2025 14:16

Un attore di Willy il Principe di Bel Air è morto. L’attore Floyd Roger Myers – che interpretava il ruolo del piccolo Willy – è scomparso all’età di 42 anni nella sua casa in Maryland. Ad essere fatale è stato un infarto, avvenuto per la terza volta e che gli è costata la vita.

L’annuncio della morte

Il drammatico annuncio è arrivato direttamente dalla madre, Renee Trice, che ha comunicato la scomparsa dell’attore, venuto a mancare il 29 ottobre dopo essere stato colpito da un infarto. Per lui si è trattato del terzo arresto cardiaco negli ultimi tre anni: nel 2023 era anche finito in coma. L’attore ha lasciato i quattro figli Taelyn, Kinsley, Tyler e Knox. La sorella Tyree ha invece aperto una raccolta fondi su GoFundMe per coprire le spese funerarie. “Tutti i fondi raccolti saranno destinati alle spese funerarie, al sostegno dei suoi figli e ad aiutarci ad affrontare questo momento difficile mentre elaboriamo il lutto“, si legge in rete.

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Willy Principe di Bel Air, morto l’attore – tvblog.it

La scomparsa di Myers è arrivata qualche mese dopo la morte di Malcolm-Jamal Warner, altro protagonista di Willy Il Principe di Bel Air, la fortunata e iconica serie tv che ha visto come protagonista Will Smith prima del suo successo a Hollywood.

Chi era Floyd Roger Myers

Di Myers si sa che è entrato nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane e che ha ottenuto la popolarità proprio grazie al personaggio del piccolo Willy nella storica sit-com americana degli anni Novanta. Lui ha infatti vestito i panni di Willy bambino, soprattutto nelle scene dei flashback ambientata a Philadelphia con la madre Viola. In seguito ha impersonato il ruolo del giovane Marlon Jackson in The Jacksons: An American Dream, il film basato sulla storia dei Jackson 5 e della famiglia Jackson. Nel 2000 è anche apparso in una puntata della serie tv Young Americans.

Da quel momento la sua vita è del tutto cambiata e lui si è dedicato molto al sostegno del prossimo e all’impegno sociale. Negli ultimi anni ha anche fondato la Ong Fellaship Men’s Group, un’organizzazione no profit nata per sostenere la salute mentale maschile e promuovere il dialogo tra uomini su temi considerati spesso dei tabù.

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