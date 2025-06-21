Lutto Affari Tuoi: morta la pacchista Harley Zuriatti, aveva raccontato in tv la sua storia

Scomparsa a soli 29 anni Harley Zuriatti, Ha saputo trasformare il suo percorso personale in un messaggio di speranza e forza per tante donneHarley, divenuta nota al grande pubblico per la sua partecipazione al programma Rai “Affari Tuoi” nell’aprile 2024, era impegnata in una lunga battaglia contro un tumore all’utero. La notizia della sua morte,

Scomparsa a soli 29 anni Harley Zuriatti, Ha saputo trasformare il suo percorso personale in un messaggio di speranza e forza per tante donne

Harley, divenuta nota al grande pubblico per la sua partecipazione al programma Rai “Affari Tuoi” nell’aprile 2024, era impegnata in una lunga battaglia contro un tumore all’utero. La notizia della sua morte, avvenuta il 21 giugno 2025, è stata comunicata dal marito, Andrea Fiorillo, che ha scritto sui social: “Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena avrò aggiornamenti per l’ultimo saluto come merita”.

Nata e cresciuta in Friuli, Harley era diventata un simbolo di coraggio e gentilezza. La comunità friulana — Palmanova in particolare — ha espresso sgomento e vicinanza, con messaggi pubblici che celebrano il suo spirito resiliente.

La partecipazione a “Affari Tuoi” e un messaggio di speranza

Ad aprile 2024, la telecamera di “Affari Tuoi”, condotto allora da Amadeus, ha accolto la partecipazione di Harley, che rappresentava la regione Friuli Venezia Giulia. In quell’occasione, accompagnata dal partner — poi marito — Andrea, la giovane ha colpito il pubblico per la sua schiettezza e determinazione. Il dolore della malattia non l’ha fermata: insieme ad Andrea è riuscita a vincere 20.000 euro, un risultato simbolico che si sommava a ben altro valore emotivo.

Durante la trasmissione, Harley aveva raccontato pubblicamente del tumore all’utero che la stava colpendo, svelando la sua vicinanza a un intervento chirurgico imminente. Con un sorriso luminoso ma la voce carica di significato, aveva dichiarato: “Ho scoperto questo gioco durante la chemioterapia: se non avessi avuto la malattia, non avrei conosciuto ‘Affari Tuoi’. Oggi non sarei qua senza la malattia. Chi ha il carattere di superare le sfide, ha il dovere di comunicare e dare forza agli altri“

Ha spiegato al pubblico che parlare apertamente della propria condizione è stato terapeutico e le aveva permesso di sentirsi utile: “È terapeutico parlarne. Volevo andare ad Affari Tuoi perché il mio desiderio era dare voce al mio percorso sul piccolo schermo”. Pochi mesi dopo la trasmissione, nel maggio 2024, Harley e Andrea si sono sposati. Un matrimonio d’amore e di speranza, festeggiato in momenti fragili ma preziosi. La notizia delle nozze, svelata subito dopo il programma, ha confermato quanto quel legame fosse profondo e genuino.

Il marito Andrea ha assicurato che a breve comunicherà le modalità dell’ultimo saluto, un rito che sarà “come merita”. Intanto, sui social e nelle sale televisive, è ancora vivo il ricordo di una ragazza straordinaria, che ha trasformato un dolore personale in una testimonianza collettiva di speranza.