Lutto a La7, l’annuncio di Enrico Mentana: è morto l’amministratore delegato Marco Ghigliani

Lutto a La7, è morto l’amministratore delegato Marco Ghigliani. L’uomo aveva 60 anni e ha lottato contro una grave malattia, battaglia che non è riuscito a vincere nonostante il coraggio e la determinazione che lo contraddistingueva. L’AD godeva della stima dei dipendenti dell’azienda, ma anche di vari personaggi tv che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui e di conoscerlo. Tra questi Enrico Mentana, direttore del TG de La7 e volto addentrato del polo tv. Mentana ha condiviso sui social un post composto e commovente dove manifesta tutto il suo affetto al Marco Ghigliani, ma soprattutto la sua stima personale e professionale.

Parole condivise da tantissime persone e che rivelano quanto l’AD fosse apprezzato: “Non lo conoscevate, forse, ma questo signore ha guidato La7 come amministratore delegato per tanti anni, fino a ieri, fino al suo ultimo giorno di vita”, ha affermato il noto giornalista, che ha messo in evidenza quanto Ghigliani era dedico al suo lavoro. I due non condividevano solo il posto di lavoro, ma erano anche molto amici, ed è proprio all’amico che è venuto a mancare che Mentana rivolge il suo pensiero più profondo:

“Di tutti quelli che se ne vanno si dice – per rispetto – che lasciano un grande vuoto. Per Marco Ghigliani è solo la pura verità. Se ne va un dirigente sobrio, attento, che ha guidato tutti i nostri protagonismi verso risultati condivisi. Ma se ne va anche un amico, vero”. Parole di cordoglio e anche di profondo dolore che sono state condivise da diversi followers, vip noti di Mentana: “Che dispiacere”, ha scritto Simona Ventura. E ancora: “Marco Ghigliani era un bravo dirigente e una brava persona, ci mancherà molto”, le parole di Aldo Cazzullo.

Marco Ghigliani, chi era l’amato AD di La7

Classe 1965, Marco Ghigliani vanta una carriera da dirigente stimabile. Ha lavorato prima in Fiat Auto per poi approdare a Telecom Italia dove ha sempre ricoperti ruoli di primaria importanza. Nel 2017 ha ottenuto il titolo di AD di LA7 sotto il controllo di Cairo, ed è stato accolto con entusiasmo in azienda, viste le su doti dirigenziali e comunicative di successo.

Uomo sicuro, professionale, preparato e determinato, Ghigliani ha dimostrato anche d’avere un lato umano e ha intrapreso rapporti d’amicizia con diversi personaggi della tv. Visti i suoi successi e modi di fare ha anche ottenuto il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che ha meritato appieno.

Il cordoglio dei dirigenti e volti della tv

Oltre alle messaggi di saluto espressi da vari vip sotto il post di Mentana, molti altri personaggi hanno voluto esprimere il loro cordoglio per la morte di Ghigliani pubblicamente. Da Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, che lo ha ricordato come un amico, ma soprattutto un grande professionista, ai tanti dirigenti de La7 che hanno espresso il loro dispiacere e la vicinanza alla famiglia.

I funerali si terranno lunedì 27 ottobre alle ore 11.00presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma. Diversi i personaggi che presenzieranno all’evento e che porteranno il loro messaggio di solidarietà.