Lupin vola nella Top Ten di Netflix e la terza parte è già confermata

Nel giorno del rilascio della seconda parte di Lupin, gli account Netflix italiani avevano preventivamente messo le mani avanti: era venerdì 11 giugno giorno dell’esordio dell’Italia a Euro 2020 e sapevano benissimo che l’attenzione sarebbe stata altrove.

Così hanno realizzato un divertente video in cui hanno coinvolto anche Roberto Baggio (legato alla piattaforma per il film Il Divin Codino rilasciato qualche settimana fa). Dopo aver rubato la maglia di Baggio Assane Diop invitava gli spettatori a guardare i 5 nuovi episodi di Lupin.

L’ultimo colpo ad “effetto” di Lupin ⚽️ Assane ha un messaggio per tutti quelli che stasera hanno preferito guardare la partita, invece di guardare lui. Posted by Netflix on Friday, June 11, 2021

E bisogna dire che l’abbiamo preso in parola. Già da sabato la serie era al primo posto della Top Ten italiana con gli abbonati che si sono riversati in massa sugli episodi della serie tv per capire l’evoluzione delle vicende del protagonista un ladro gentiluomo come il suo mito Lupin deciso a vendicarsi di Pellegrini, l’uomo che in passato gli aveva rovinato la vita e quella del padre.

Omar Sy è convincente nel ruolo del padre, del ladro, dell’affascinante manipolatore ma dopo mesi di attesa si percepisce come la separazione in due blocchi sia stata un’operazione prettamente commerciale con poco valore narrativo. I primi episodi di questa seconda parte non fanno altro che concludere quanto successo in precedenza proseguendo su una formula già vista e senza trovare nuove strade, anzi a lunghi tratti perdendo anche quella vecchia. La serie si riprende nel finale in cui ritrova ritmo e soprattutto lo spirito dell’origine anche se avendo compreso la formula della serie è difficile non aspettarsi la svolta. Alternando momenti drammatici ad altri più divertenti, Lupin risulta essere un piacevole prodotto d’intrattenimento che però funziona meglio nell’arco delle 10 puntate complessive piuttosto che nei due blocchi separati.

La terza parte di Lupin è già realtà

E mentre ci stiamo ancora godendo i postumi della seconda parte, bisogna registrare come la piattaforma di streaming ha già annunciato una terza parte anche se in un modo del tutto particolare e senza specificare se sarà la prima parte di una seconda stagione o una terza parte autonoma. Nelle settimane passate alcune immagini pubblicate sul profilo instagram di Lupin-Netflix contenevano l’indicazione di un sito www.assane-diop.com.

Entrando al suo interno iniziano ad apparire alcune scritte dedicate a Assane Diop “è sempre un passo avanti” e tra le varie indicazioni c’è anche un “tornerà per una terza parte”. L’indicazione è poi stata confermata sui social dallo stesso Omar Sy rispondendo al messaggio di un utente che aveva scoperto il messaggio celato all’interno del sito.

La "Partie 3" de Lupin officiellement annoncée. Avec ce lien présent dans la bande-annonce : https://t.co/3CZuBhgui4 — Romain Cheyron (@Romain_Ch) May 11, 2021

In fondo il modo stesso in cui finisce la seconda parte pur rappresentando un senso di chiusura di tutte le vicende, lasciava aperta la possibilità di un ritorno della serie. E poi visto il successo che stanno avendo anche questi episodi, perchè fermarsi?