“L’ultimo anno di Domenica In”, Mara Venier e la confessione in diretta a Che Tempo Che Fa

Mara Venier dice addio a Domenica In? Continua l’ipotesi anche in questa stagione televisiva. La conduttrice Rai è infatti stata ospitata nello studio di Che Tempo che Fa, il talk show capitanato da Fabio Fazio e che ospita ogni anno numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. In questa prima puntata – andata in onda lo scorso 5 ottobre – tra i volti che si sono raccontati ci sono Richard Gere e Dan Brown. Due figure illustri del mondo della cultura mondiale, che negli anni sono diventati dei veri punti di riferimento per milioni di persone.

La confessione di Mara Venier in diretta

Nei mesi scorsi, si è parlato spesso di un presunto avvicinamento di Mara Venier alla squadra di Che Tempo che Fa, in onda sul Nove ogni domenica sera. In più la conduttrice è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica per via della sua conduzione di Domenica In, e del cambio di programma messo in atto dall’azienda di viale Mazzini. Fabio Fazio l’ha voluta con sé sia come ospite che come volto fisso durante la fase del “tavolo“. Venier è stata quindi presente alla prima puntata del talk show domenicale e, per l’occasione, il presentatore ha detto: “Ogni tanto verrai a trovarci! Perché la grandezza di Mara è che viene e starà con noi al tavolo!“.

Lei ha così risposto: “Ma sì! Ho una grande voglia di divertirmi! Poi guarda sono arrivata qua e ho trovato tutti i vecchi amici“. Dietro le quinte ha infatti potuto abbracciare alcuni colleghi con cui ha un legame davvero speciale, come Giucas Casella, Enzo Iacchetti e Mara Maionchi. Durante la chiacchierata, Mara Venier si è anche lasciata andare sul suo futuro lavorativo, dato che ormai da qualche anno si vocifera che lei possa dire – prima o poi – addio al programma di Rai 1 che l’ha resa ancora più amata dal grande pubblico italiano.

“Basta, è finita” – ha detto – “Questo è davvero l’ultimo anno di Domenica In. L’anno prossimo sarò qui con te a divertirmi“. Non poteva infine mancare il ricordo di Pippo Baudo, venuto a mancare qualche mese fa e che è stato un vero colosso del palinsesto Rai. “Tra noi c’era un rapporto affettivo molto importante” – ha raccontato la protagonista della domenica di Rai 1 – “lui mi è sempre stato vicino nei momenti belli e nei momenti brutti. Si è spenta la televisione, ma io ho perso un amico al quale volevo molto bene“.