L’ultima idea Mediaset: rivoluzione Temptation Island

Temptation Island continua la sua scalata verso il successo: il reality dei sentimenti si conferma leader della prima serata e tiene testa a tutti i programmi concorrenti. Il format conferma che i reality non sono morti e che se ben realizzati possono conquistare il pubblico, emozionandolo e coinvolgendolo anche a distanza. Diverse sono state le interazioni social che hanno coinvolto l’hashtag del programma. Gli ascolti ottenuti sono davvero incredibili e invitano alla riflessione.

Il format ha coinvolto 3 milioni e 516 mila spettatori a casa con uno share pari al 28.44%: una dato decisamente inaspettato che conferma a Maria De Filippi il titolo meritato di regina della tv. Secondo quanto ha riferito anche Filippo Bisciglia la conduttrice seguirebbe, dietro le quinte, tutto ciò che succede nei due villaggi e contribuirebbe al successo del reality dando consigli e suggerimenti su quanto accade tra le coppie di fidanzati che hanno scelto di porre in discussione il loro amore.

Visto il successo e risultati ottenuti Temptation Island non poteva non ricevere l’attenzione dei vertici Mediaset che hanno preso una decisione inattesa, una vera rivoluzione mai attuata prima, che premia il format di Maria De Filippi e che è stata accolta con entusiasmo dal pubblico. Spoilerata dall’esperto tv Davide Maggio oggi è una certezza: per la prima volta Mediaset manderà in onda, per tre serate consecutive, un reality e ha scelto proprio il viaggio nei sentimenti.

Temptation Island premiato da Mediaset con tre prime serate consecutive

“Al vaglio la realizzazione di un’ulteriore puntata di Temptation Island che la prossima settimana andrebbe in onda con tre prime time…” così ha scritto Davide Maggio sul suo portale. Dopo solo poche ore la notizia è stata confermata dai vertici di rete del Biscione che hanno rivelate che la prossima settimana il reality estivo andrà in onda per tre serate consecutive.

E’ possibile che le puntate avranno una durata minore del previsto, ma saranno destinate a raccontare la fine del viaggio dei sentimenti delle coppie ancora in gara. Del resto i colpi di scena raccontati finora sono stati diversi e i fidanzati che hanno chiesto il falò di confronto anticipato hanno lasciato il format separati. Quale coppia è riuscita a salvare il proprio rapporto e oggi guarda al futuro in modo positivo?

Temptation Island, l’addio di Simone e Sonia ha travolto i fans

Nell’ultima puntata di Temptation Island Simone e Sonia si sono detti addio al falò di confronto anticipato. Lei dopo aver visto il palese tradimento di lui con la single Rebecca ha deciso di porre fine alla relazione. Il loro viaggio dei sentimenti è stato decisamente vivace e il giovane personal trainer ha rivelato un modo di essere che la fidanzata ha ignorato per diverso tempo.

Davanti ad un modo di fare palese e diretto, Sonia ha capito che avrebbe dovuto pensare a se stessa e non permettere a nessuno di mancarle di rispetto. Secondo alcuni spoiler i due non sono tornati insieme e Simone avrebbe rivisto Rebecca, ma per ora non ci sono notizie accertate solo una serie di rumors.