Luisa Ranieri protagonista de La Preside. La trama della nuova fiction Rai. La vera storia di Eugenia Carfora

Luisa Ranieri è la protagonista della nuova fiction Rai intitolata La Presidente. La serie tv è prodotta da Bibi Film Tv (Angelo Barbagallo) e Zocotoco (Luca Zingaretti), in collaborazione con Rai Fiction e con la partecipazione di Netflix. Presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma 2025, è in arrivo prossimamente su Rai 1 in prima serata, in quattro appuntamenti. L’attrice ha raccontato che la serie porta con sé un’importante missione civile: mostrare la scuola come un terreno fertile su cui piantare il seme del riscatto sociale.

La trama della nuova fiction di Rai 1

Diretta da Luca Miniero e ideata da Luca Zingaretti, anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Cristiana Farina e Maurizio Careddu, La Preside è ispirata liberamente alla storia vera di Eugenia Carfora, la preside coraggiosa di Caivano che ha rivoluzionato un istituto scolastico al centro di una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa. Il posto è stato quindi trasformato in un simbolo di legalità e speranza. “Quando ho visto un documentario di Domenico Iannacone su Eugenia Carfora sono rimasto colpito da una donna che agiva con una forza travolgente, senza paura” – ha spiegato Luca Zingaretti in occasione del Festival del Cinema di Roma – “Era evidente che fosse una storia da raccontare. Ho capito che doveva essere lei la protagonista della nostra prossima serie. E che doveva interpretarla Luisa“.

La protagonista della serie si chiama Eugenia Liguori, ha 47 anni ed è una donna molto determinata. Ottiene l’incarico di dirigente scolastico e decide così di guidare l’Istituto Anna Maria Ortense di Napoli, una scuola simbolo di degrado e abbandono scolastico che si trova in un quartiere molto difficile. Ranieri ha dichiarato di aver lavorato sul personaggio seguendo personalmente la preside per due giorni durante il suo orario di lavoro. “L’incontro con Eugenia Carfora è stato magico” – ha detto lei – “Non c’è stato bisogno di parole. Mi sono limitata a seguirla. Sono stata in un angolo, l’ho osservata perché volevo coglierne lo spirito che la muoveva e allo stesso tempo mi ha raccontato delle cose. Ho capito che dietro c’era un grande orgoglio, quello di aver dato a questi ragazzi che la guardano come una seconda mamma la possibilità di vedere che c’è un mondo fuori, c’è una prospettiva diversa“.

Il cast

Oltre alla protagonista Luisa Ranieri, nel cast figurano ancora altri attori di rilievo come Alessandro Tedeschi, Francesco Zenga, Ludovica Nasti, Pasquale Brunetti, Luigi D’Oriano, Alessandro De Martino, Aurora Venosa, Francesca Bellamoli, Brunella Cacciuni.