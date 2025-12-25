Luisa Ranieri, da Lolita Lobosco a La Preside: il sodalizio con Luca Zingaretti funziona anche sul lavoro

Luisa Ranieri ha messo in stand-by Lolita Lobosco. La fiction Rai tornerà molto prima di quanto il pubblico possa pensare, con un ultimo capitolo risolutivo in grado di chiudere tutte le questioni ancora aperte. Nell’attesa, però, l’attrice torna protagonista sul piccolo schermo con un nuovo prodotto: La Preside. Una serie, sempre targata Rai, che nasce da un’idea di Luca Zingaretti. Il quale è presente anche in ambito produttivo. Il progetto, infatti, è targato Rai Fiction in collaborazione con Bibi Film TV e Zocotoco.

Un sodalizio che, come in occasione di Lolita Lobosco, mette di fronte Zingaretti e Ranieri anche sul lavoro. I due sono una coppia anche nella vita, ma talvolta lavoro e passione possono e riescono a coincidere. Entrambi hanno sempre avuto un consenso, da parte del pubblico, rilevante che li ha portati ad alzare l’asticella.

Luisa Ranieri protagonista del piccolo schermo

Non vogliono più soltanto interpretare ruoli, ma intendono dare corpo a storie di una certa rilevanza sociale. In pieno spirito della fiction Rai. L’esperimento è riuscito con Lolita Lobosco e torna attuale in relazione all’uscita di questo nuovo progetto. La Preside conta 4 puntate che iniziano a partire dal prossimo 12 gennaio 2026. La storia, anche in questo caso, non è una vicenda qualunque.

Le vicende, infatti, sono liberamente ispirate alla vita di Eugenia Canfora. Dirigente scolastica divenuta un simbolo per il suo coraggio e la voglia di riscatto sociale in zone difficili come Caivano, conosciute principalmente per altri tipi di vicende. Stavolta torna a gamba tesa l’importanza del riscatto sociale in una fiction familiare dai risvolti molto interessanti e ricca di colpi di scena. Il progetto è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, all’interno di Alice Nella Città e il parere degli addetti ai lavori sembrerebbe essere stato molto positivo.

La Preside arriva su Raiuno

Ora manca l’ultimo tassello: arrivare su Raiuno. Anche in quest’occasione, il nuovo anno vedrà La Preside tra i principali titoli in uscita. Come è accaduto con Le indagini di Lolita Lobosco. Anche in questo caso, a fare da padroni saranno luoghi suggestivi e un cast corale in grado di restituire tutti i sapori di una cultura in espansione. Grandi e piccoli potranno lasciarsi coinvolgere dalla storia avvincente de La Preside e i suoi studenti.

Tra i nomi di rilievo troviamo: Alessandro Tedeschi, Ludovica Nasti, Francesco Zekga, Pasquale Brunetti, Luigi D’Oriano, Alessandro De Martino, Aurora Venosa, Francesco Bellamoli, Tony Laudadio, Ivan Castiglione, Enzo Casertano e Daniela Ioia. La regia è sempre di Luca Miniero, noto per aver diretto (oltre a Le indagini di Lolita Lobosco) lavori come Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2 e Noi del Rione Sanità.

Il sodalizio con Luca Zingaretti

Senza contare l’adattamento televisivo di Napoli milionaria! Non resta che iniziare il conto alla rovescia, questo ha voglia di fare il pubblico, per capire se la nuova avventura condivisa con Luca Zingaretti saprà arrivare al cuore com’è successo con Lolita Lobosco. Una protagonista del piccolo schermo entrata in punta di piedi e diventata, con il passare degli anni, una certezza a cui è impossibile rinunciare. La Preside potrebbe avere lo stesso sviluppo. A dimostrazione che il sodalizio Ranieri-Zingaretti funziona sia dentro che fuori dal set.