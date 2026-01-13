Luisa Ranieri batte la coppia Bisio-Incontrada: La Preside sorpassa Zelig di 6 punti. I dati Auditel del 12 gennaio 2026

Baci da Caivano, questo potrebbe essere il messaggio di Luisa Ranieri ai fan dopo il debutto della nuova fiction Rai “La preside”. Una storia ispirata a Eugenia Carfora, dirigente scolastica che ha riportato il valore dell’istruzione con determinazione e competenza in uno dei posti più difficili da gestire – sul piano educativo – della Campania. Oggi è diventata un riferimento e Luisa Ranieri la interpreta in quella che si conferma essere una serie tributo.

I risultati si vedono: Raiuno trionfa al 27% di Share. La concorrenza di Mediaset, però, si conferma serrata: Cologno Monzese sceglie Zelig 30. Trasmissione comica che omaggia le tre decadi dello Zelig Cabaret con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione. Il format è ancora in ottima salute, al punto da conquistare il 21,1% di Share.

Zelig non basta a Mediaset, La Preside sbaraglia la concorrenza al debutto

Non basta per aggiudicarsi la serata, ma è sufficiente a dimostrare che la battaglia – sulle reti ammiraglia – è ancora viva. Le reti cadette scelgono altro, a partire da Rai2 che punta tutto su Boss in Incognito con Elettra Lamborghini alla conduzione. La trasmissione ottiene il 5% di Share. Rai3 si attesta sul 6,3% di Share grazie a Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti parla della stretta attualità con importanti riferimenti anche rispetto allo sviluppo della diatriba dell’anno: quella che vede contrapposti Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Non è cronaca nera, ma si rivela comunque sufficiente per essere un buon catalizzatore di consensi.

Quarta Repubblica, su Rete4, si ferma al 5,5% di Share dimostrando comunque di avere una media alta per quanto concerne i talk show di settore. La7, invece, punta sugli speciali: Putin – Anatomia di uno Zar conquista il 4,2% di Share. Cairo sperimenta questo nuovo formato che mescola curiosità storiche e approfondimento andando a toccare persino i temi della più stringente attualità. Tv8, il canale in chiaro di Sky, si rifugia in 4Ristoranti ottenendo l’1,7% di Share.

Scotti vince in preserale

Tutt’altra prospettiva sul Nove che, con Cash or Trash – La notte dei tesori, arriva all’1,5% di Share. Subito dietro Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo con l’1,4% di Share sul Canale 20. Nemmeno all’un per cento A quiet place – Un posto tranquillo su Rai4 che chiude allo 0,9% di Share. Iris balza in avanti all’1,8% di Share con Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio. RaiPremium grazie a Un Natale spettacolare ottiene lo 0,9% di Share. La sfida nel preserale si rinnova: Gerry Scotti e Stefano De Martino si contendono lo scettro degli ascolti con La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Il conduttore di Pavia la spunta al 25,3% di Share, mentre Affari Tuoi si ferma al 23,8%.