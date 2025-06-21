Luisa Amatucci: età, marito e figli, dove vive, profilo Instagram. Tutto sull’attrice di Un Posto al Sole

Nota al grande pubblico per il ruolo di Silvia Graziani in Un Posto al sole, Luisa Amatucci è un’attrice affermata che vanta diverse collaborazioni importanti. Originaria di Napoli, è nata nel 1971 e ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo giovanissima. Nipote dell’attrice Isa Danieli ha respirato arte e recitazione sin da piccola, ed è sempre stata affascinata dal palcoscenico. Ha mosso i primi passi nel teatro, dove ha consolidato la sua formazione artistica.

Nel 1979 è stata diretta da Lina Wertmüller in Amore e magia nella cucina di mamma, e in seguito nel 1992 sempre diretta dall’iconica regista ha preso parte alla pellicola Io speriamo che me la cavo. Per un periodo Luisa ha alternato il cinema al teatro e in entrambi i contesti si è sempre sentita a suo agio. In seguito è approdata in tv dove ha partecipato a diverse fiction di successo tra cui Assunta Spina, diretta da Sandro Bolchi. Nel 1996 è entrata nel cast di Un Posto al sole e questo le ha dato la possibilità di affermarsi al grande pubblico.

La soap made in Italy è tra le più longeve e vanta uno share consolidato. Ogni sera entra nelle case degli italiani e i suoi protagonisti sono oggi dei volti molto famigliari. In UPAS l’Antonucci interpreta un personaggio le cui vicissitudini hanno appassionato il pubblico. Luisa ha lasciato la soap due volte: nel 2000 nel 2004, anni in cui è diventata mamma. Dopo essersi dedicata ai figli, Lorenzo e Giuliana, è sempre tornata sul set. Inoltre Luisa non ha mai abbandonato il teatro, che resta una delle sue più grandi passioni.

Luisa Amatucci vita privata: marito e figli

Luisa Amatucci è stata legata per un lungo periodo con Gianni Netti, padre dei suoi due figli. L’uomo è scomparso prematuramente nel 2024. In passato Netti si è dedicato al teatro poi ha scelto di ritirarsi e ha aperto una vineria che ha ottenuto diversi consensi in città. Inoltre in molti a Napoli lo ricordano per la sua umanità e disponibilità verso il prossimo.

Dopo la perdita del marito Luisa ha vissuto un periodo di profondo dolore, in più occasioni ha infatti parlato del loro legame speciale. Tuttavia l’attrice ha avuto il sostegno della sua famiglia d’origine e in particolare del fratello Stefano Amatucci, regista teatrale e televisivo a cui è particolarmente affezionata. I due in passato hanno anche lavorato insieme. L’attrice napoletana ha un profilo Instagram molto seguito dove condivide momenti quotidiani di lavoro e della sua vita privata.

Luisa Amatucci: “Dopo tanti anni vivo in simbiosi con Silvia”

In diverse interviste Luisa Amatucci ha ammesso che dopo quasi 30 anni che interpreta Silvia vive ormai in simbiosi con lei, è qualcosa d’inevitabile: “Il personaggio che interpreti diventa parte integrante della sua vita, ma io ne sono contenta, perché sono felice della mia esperienza nella squadra di Un Posto Al Sole.”

Luisa ha poi ammesso che le piacerebbe un giorno tornare a far sorridere il suo personaggio: “Quello che vorrei soprattutto è tornare alla commedia, voglio tornare a ridere e far sorridere il pubblico con Silvia, che ha sempre avuto, fin dall’inizio, una vena comica. Solo che, nel tempo, gli autori mi hanno valorizzato soprattutto nei ruoli drammatici, forse perché li hanno ritenuti più adatti a me. Ora, però, vorrei un po’ di spensieratezza per la mia Silvia!”