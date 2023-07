La casa ideale, con un padrone di casa da incubo. No, non è un nuovo reality show, ma la trama di Lucida Ossessione, il film-tv thriller che Raidue manda in onda questa sera, sabato 22 luglio 2023, alle 21:20, per il ciclo “Nel segno del giallo”. Siete curiosi di saperne di più? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

La trama di Lucida Ossessione

Lydia (Caroline Harris) si è da poco lasciata con il fidanzato alcolista Tim (Spencer Belko) ed in cerca di una nuova casa per lei e per il suo gatto Pumpkin. Il caso vuole che ne trovi una già arredata, il cui padrone di casa, l’affascinante Drew (Ignacyo Matynia), abita proprio al piano di sopra.

La ragazza firma il contratto e si trasferisce: la sua migliore amica Kaylee (Sinéad D’arcy) nota che tra lei e Drew c’è della chimica e fa il tifo perché i due si mettano insieme. In effetti Drew e Lydia escono insieme e si baciano, ma prima lei e poi lui preferiscono andarci piano.

Drew, però, nasconde qualcosa: innanzitutto, ha un’app che gli permette di controllare le luci e le porte di tutto lo stabile, cosa che inquieta in un primo momento Lydia. Poi, il ragazzo s’intrufola in casa della protagonista mentre dorme, per scoprire qualcosa di più di lui. Viene così a sapere che Lydia ha la fobia del buio, cosa che la ragazza le conferma, raccontandole i traumi che ha vissuto quando era piccola. Drew, per conquistarla, le regala un braccialetto con incorporata una piccola torcia.

Tutto sembra andare per il meglio, ma Helen (Willow Hale), la vicina di casa, nota che Drew entra spesso nell’appartamento di Lydia. Il ragazzo, inoltre, inizia a dimostrare un po’ di gelosia quando Lydia rifiuta due appuntamenti per lavoro: la ragazza è impegnata in biblioteca, dove collabora con Brad (Andre Boyer).

Drew inizia a comportarsi in maniera inquietante: entra di nascosto a casa di Lydia e le ruba il telefono, per inviare a Brad dei messaggi in cui lo minaccia di denunciarlo per molestie sessuali se le parlerà ancora. Inoltre, modifica tutti i suoi turni di lavoro, cosa che impediscono a Lydia di giungere puntuale in biblioteca, fino a farsi licenziare.

Ormai è chiaro che Drew ha un’ossessione per Lydia, propria come ce l’aveva per la precedente inquilina dell’appartamento che, quando ha cercato di scappare, ha ucciso. Helen vede ancora una volta Drew in casa di Lydia, ma questa volta il ragazzo si accorge di essere stato scoperto ed uccide la donna. In seguito, Drew uccide anche Tim che, nel frattempo, è tornato sobrio e vuole chiedere a Lydia una seconda opportunità.

Lucida Ossessione, il finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Lydia sale nell’appartamento di Drew e scopre la verità: vede gli schermi su cui scorrono le immagini delle telecamere nascoste nel suo appartamento e capisce che il ragazzo l’ha sempre spiata. Drew la cattura, le fa indossare un abito elegante e la lega, dicendole che non la lascerà mai.

Ma la protagonista, grazie all’app di Drew, riesce ad aprire le porte della casa per fuggire, ma viene fermata da Drew che, capito che non l’avrà mai, la vuole uccidere come fatto con la precedente inquilina, affogandola nella vasca da bagno.

A capire che qualcosa non va è Kaylee, che riceve un messaggio di Lydia scritto da Drew con degli errori ortografici. Kaylee va dalla Polizia ed insieme si recano a casa della giovane, dove non è luce. Lydia riesce a farsi vedere grazie al braccialetto che proprio Drew le aveva regalato e viene salvata. La Polizia arresta Drew, mentre Lydia va a vivere con Kaylee ed ottiene un lavoro da Brad.

Lucida Ossessione, il cast

Caroline Harris è Lydia

Ignacyo Matynia è Drew

Sinéad D’arcy è Kaylee

Spencer Belko è Tim

Andre Boyer è Brad

Willow Hale è Helen

Il film-tv è andato in onda negli Stati Uniti su Lifetime nel 2020, con il titolo “My Nightmare Landlord”; la sceneggiatura è di Naomi L. Selfman, la regia di Dylan Vox.

Lucida Ossessione su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Lucida Ossessione in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.