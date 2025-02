Luciana Littizzetto è in ospedale da martedì: questa volta non è per una caduta…

Luciana Littizzetto è assente alla puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 9 febbraio. Le ragioni le spiega lei stessa in collegamento con Fabio Fazio. Al momento è ricoverata in ospedale per una pancreatite acuta diagnosticata martedì scorso, quando ha deciso di andare al pronto soccorso per i sintomi di quella che credeva essere un’influenza molto forte.

“Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in ospedale. Niente, martedì mi sono sentita male, sono corsa al pronto soccorso: è una pancreatite acuta. Sono qua, sono viva e voglio ringraziare i medici, quelli che lavorano tutto il giorno nel reparto, coloro che lavorano di notte. Abbiamo una ricchezza, la sanità pubblica, non buttiamola via. Proteggiamola”

dice Luciana Littizzetto, che ha la voce provata, ma che non perde la sua verve e approfitta del collegamento quasi per una delle sue letterine

“Questa volta non sono caduta”

è l’incipit di Luciana, che in altre occasioni era stata costretta a una luga convalescenza per una caduta su un marciapiede a Torino che ha avuto complicazioni non da poco. La pancreatite non è una cosa da poco “ma sta bene, i valori sono buoni, non mandate le telecamere!” dice Fazio ai vari programmi di ‘informazione’. Il collegamento diventa un’occasione anche per ricordare quanto sia importante curare la propria salute e quanto si sia fortunati a non sapere che rumore fa una risonanza magnetica…

“Ma adesso ho anche la televisione in camera… ho l’Assicurazione. E ringrazio tutto il personale, dai medici agli OSS. E sai che ho scoperto, Fabio? Che quando fai la TAC col contrasto ti invade un grande calore anche alla ‘patata’! Tu lo sapevi, Fabio?”

scherza Luciana, pronta a seguire Sanremo dal suo letto di ospedale. Fabio Fazio spera che per domenica prossima sia pronta a rientrare in studio, sempre che le condizioni lo permettano. Senza fretta, insomma. L’importante è stare bene. Intanto a coprire il Festival per CTCF ci saranno Ornella Vanoni, Colapesce e DiMartino: comunque sia, ci aspettiamo un nuovo collegamento con Luciana Littizzetto per domenica prossima, se non dovesse essere ancora in grado di andare in studio. A lei tutti i nostri migliori auguri di pronta guarigione.