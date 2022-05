Appuntamento ridotto e speciale quello andato in onda oggi pomeriggio su Rai3 per Mezz’ora in più, che, andando a precedere la messa in onda del Concerto del Primo Maggio da Piazza San Giovanni a Roma, ha chiuso alle 15:30, anticipando di un’ora l’orario di chiusura abituale, non privandosi però del segmento Il mondo che verrà. Il vero elemento fuori dall’ordinario introdotto nella puntata odierna è stata l’assenza in studio di Lucia Annunziata, che si è recata in Ucraina al seguito di una missione che ha portato medicinali e cibo nel paese coinvolto nel conflitto con la Federazione Russa.

A raccontarlo è stata la stessa giornalista, che in apertura di trasmissione si è collegata dalla città di Horodok, situata vicino al confine con la Polonia:

Siamo qui da tre giorni, abbiamo seguito questo viaggio che è stato organizzato da Sant’Egidio, dai Francescani e anche dalla cooperativa Auxilium. Nel corso di questo viaggio abbiamo preso un po’ delle note più che altro – perché il tempo era molto ristretto – per darvi un po’ la sensazione di quello che abbiamo trovato e qualche intervista con persone che ci hanno detto cose per noi importanti.

Nel corso del collegamento sono state proposte le immagini filmate durante il viaggio di questi giorni che si è spinto fino a Irpin e Kiev e l’intervista realizzata alla consigliera del presidente Zelensky che si occupa della gestione delle questioni europee. “Ci sarà altro materiale che vi daremo dalla prossima settimana” ha detto Lucia Annunziata prima di congedarsi dal collegamento:

Devo scappare perché non possiamo stare più a lungo qua.

Antonio Di Bella nel salutare la collega, che abitualmente affianca nel secondo segmento di Mezz’ora in più, ha tenuto a precisare che settimana prossima l’Annunziata sarà di nuovo in studio a Roma, riprendendo così a pieno regime la conduzione del programma che tornerà in onda con la consueta durata.