Concerto Primo Maggio 2022: orario, luogo, artisti e conduttrice

Torna anche per il 2022 il Concerto del Primo Maggio di Roma supportato da Cgil, Cisl e Uil. La produzione è affidata per il nono anno consecutivo a iCompany di Massimo Bonelli, che ne cura il progetto e la direzione artistica. Lo slogan di quest’anno è Al lavoro per la pace.

Concerto Primo Maggio 2022: cantanti

Ricco il parterre musicale che calcherà lungo tutta la giornata il palco del Concertone. Ecco nel dettaglio tutti gli artisti: Ariete, Angelina Mango, Bandabardò & Cisco, BigMama, Bresh, Caffellatte e Deddy, Carmen Consoli, Claver Gold, Clementino, Coez, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Extraliscio con Luca Barbarossa, Fabrizio Moro, Fasma, Go_A, Hu, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, L’Orchestraccia, Luché, Mace con Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Mara Sattei, Marco Mengoni, Max Pezzali, Mecna, Mobrici, Mr. Rain, Notre Dame De Paris, Ornella Vanoni, Psicologi, Rancore, Rkomi, Rovere, Sincro, Tommaso Paradiso, Venerus, VV, Willie Peyote.

Concerto Primo maggio 2022: ospiti

Sul palco del Concerto del Primo Maggio sono previsti anche alcuni contributi di diversi personaggi della scena, culturale e non, del nostro Paese. Interverranno: Barbascura, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini, Valerio Lundini.

Concerto Primo Maggio 2022: dove si svolge

Il Concertone torna dopo due anni di assenza nella storica piazza San Giovanni in Laterano, che negli anni ha visto radunarsi folle numerosissime per seguire il concerto-evento nel giorno della Festa dei lavoratori.

Concerto primo maggio 2022: dove e quando vederlo

Il Concertone del Primo Maggio sarà trasmesso in tv su Rai3, dove andrà in onda nel pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00 e in serata dalle 20:00 fino a 00:20, e in streaming su RaiPlay. Sarà inoltre possibile seguire tutto il concerto anche su Rai Radio 2.

Concerto primo maggio 2022: chi conduce

A condurre il Concerto del Primo Maggio sarà per il quinto anno consecutivo Ambra Angiolini, che quest’anno torna ad affrontare la conduzione dell’evento in solitaria, così come avvenuto nell’edizione del tutto speciale realizzata nel 2020.

Concerto primo maggio 2022: credits

A firmare come autori il Concerto del Primo Maggio saranno Cristiano D’Alisera, Alessandra Erigo, Marco Pantaleo ed Elavio Severini. La regia è affidata a Fabrizio Guttuso Alaimo.