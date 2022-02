Premessa: il caso sta montando sui social, ma per il momento ci si basa sulle interpretazioni più che sui fatti. Dunque, in questo articolo, per evitare di replicare quanto accaduto recentemente per lo scambio di battute tra Iva Zanicchi e Drusilla Foer a Sanremo, ma anche per quello tra Teo Mammucari e Belen Rodriguez a Le Iene, proveremo a non trarre le conclusioni prima ancora che la vicenda venga chiarita del tutto. Intanto, ricostruiamo quanto accaduto. Oggi, nel corso dell’edizione speciale pomeridiana del Tg3 condotta da Mario Franco e dedicata a quanto sta accadendo in Ucraina, mentre il leader del Pd Enrico Letta veniva intervistato in diretta in collegamento da Roma, si sono sentite alcune parole pronunciate da Lucia Annunziata, ospite in studio.

Speciale Tg3 Rai, ore 16.15 circa. La voce di Lucia Annunziata collegata da studio mentre parla Enrico Letta. Sentite anche voi quello che sento io? Sono basito.#RussiaUcraina pic.twitter.com/DnzB4fcgBi — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) February 24, 2022

L’audio non è chiarissimo, ma sembrerebbe che la conduttrice di Mezz’ora in più, probabilmente convinta di avere il microfono chiuso, abbia detto la frase “centinaia di migliaia di cameriere, badanti” e qualcun altro (una voce maschile, parrebbe – secondo alcuni si tratterebbe del Direttore Intrattenimento Day Time Antonio Di Bella, presente anche lui in studio) abbia aggiunto “e amanti“.

Sui social molti utenti si sono indignati, accusando Lucia Annunziata e Antonio Di Bella di aver fatto ironicamente riferimento con le loro parole al popolo ucraino (d’altronde Letta in quel frangente stava esprimendo solidarietà alla “comunità ucraina in Italia fatta di centinaia di migliaia di persone“).

Al momento non si registrano reazioni ufficiali da parte della Rai o dei giornalisti indicati dai social come responsabili di quella che sembra avere tutte le carte in regola per essere definita una gaffe.

Ricordiamo che nel 2017 Parliamone Sabato di Paola Perego fu clamorosamente chiuso dalla Rai per una grafica sulle donne dell’est considerata discriminatoria e razzista.