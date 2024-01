Luca Onestini primo eliminato dal Grande Fratello DUO Spagna

Luca Onestini è il primo eliminato dal Gran Hermano DUO (il Grande Fratello, made in Spagna, in cui si gareggia in coppia). Dopo appena una settimana di convivenza con gli altri inquilini, il concorrente italiano è costretto ha lasciare la casa. Ha perso il televoto con il 60% dei voti. E’ stato battuto da un’altra vecchia conoscenza dei reality, Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro. Ecco le sue prime parole:

“Se il pubblico ha scelto così vuol dire che era la cosa giusta da fare. Non credo che abbia fatto qualcosa che di sbagliato. Non credo di meritarmi neanche l’uscita. Ho fatto quello che ho fatto… cioè sono stato me stesso. Esco a testa alta. Sono bianco o nero. L’altra volta ho vinto e oggi sono il primo eliminato, ma almeno sono il primo in qualcosa”

L’ormai ex gieffino, trionfatore in terra iberica di ‘Secret Story’, era tra i papabili candidati alla vittoria finale. Ma, a quanto pare, così non è stato.

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ è stato difeso, a spada tratta, da Gianmarco, presente in studio, per sostenere il fratello appena espulso con una percentuale impressionante. Il ragazzo si è scagliato contro l’opinionista Mayte Ametlla di punta del programma che, di certo, non ha apprezzato il comportamento tenuto da Luca in trasmissione (“Per me non è vero. Se mi chiede se ha sbagliato qualcosa io ti dico di sì… è stato noioso, molto noioso. Per me lui è un belloccio insipido”).

Immediata la reazione di Gianmarco a protezione del fratello maggiore:

“Dovresti avere un po’ più di rispetto per una persona che è appena uscita da un reality show… Non fare così con mio fratello, calmati. Basta insulti. Bisogna essere più tranquilli, non si può attaccare o insultare una persona che è appena andata via. Basta, devi smetterla!”