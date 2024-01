Luca Onestini al Grande Fratello DUO (video)

Luca Onestini, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, e concorrente al ‘Grande Fratello Vip’, è uno dei protagonisti del ‘Gran Hermano DUO’, la versione corretta e rivisitata del reality di Canale 5, in cui si partecipa al programma esclusivamente in coppia.

Luca Onestini era conosciuto in Italia per la sua partecipazione a reality show come ‘Uomini e Donne’, la versione italiana di ‘MyHyV’ e ‘Il Grande Fratello VIP’. In Spagna lo conoscevamo per essere il fratello maggiore di Gianmarco Onestini e per il ruolo di difensore del fratello, dopodiché ha deciso di partecipare a ‘Secret Story’. E’ stato proclamato vincitore della prima edizione del programma. E’ nato a Bologna nel 1993 e studia odontoiatria.

Partecipa allo show con l’ex suocera di Gianmarco, Elena Rodríguez, madre dell’ex fidanzata Adara Molinero.

Le prime notizie che circolano, in queste ore, però, vedrebbero Luca accanto ad un’altra inquilina del ‘GF Duo’, ovvero, Mayka Rivera. All’interno della casa, gli altri concorrenti pensano che possa nascere la prima coppia di questa edizione.

Luca Onestini e Mayka Rivera prima coppia del Grande Fratello DUO Spagna?

La ragazza, uscendo dal confessionale, però, ha confessato di iniziare a provare un certo interesse nei confronti dell’italiano:

“A me piace molto, pensavo fosse più serio. Mi piace e stuzzica il suo umorismo, ci cerchiamo in questo senso è apprezzata una persona che ti regala un po’ di divertimento, che ti regala qualcosa. Mi dà fastidio che diano per scontato che mi piaccia un ragazzo solo perché mi avvicino a lui. Se dovesse piacermi, sarò io a cercarlo e lo dimostrerò a tutti. Non mi piace che stanno già cercando di mettermi in contatto, a tutti i costi, con lui”.

Dopo aver visto questo primo approccio, Gianmarco Onestini ha cercato di interpretare cosa sta succedendo al fratello: “Mio fratello sta bene a casa, parla con tutti, ma c’è un suo commento che non mi è piaciuto, ha detto che a mio fratello cui piace tutto ciò che si muove… è assolutamente falso”.

Lo spiega sempre molto bene.

Purtroppo solo chi non vuole capire non lo capisce. Il suo essere chiaro è una qualità che gli altri mal sopportano perché non riescono neanche lontanamente ad avvicinarsi alla sua schiettezza. #LucaOnestini #onestiners #lucaone15E #LucaGHDuo15E pic.twitter.com/32NcH9bcb6 — Eleonora C🌶️⚡* (@Eleonor19629519) January 15, 2024

Luca Onestini le lee los codos a Mayka y Lucía Veo cierta curiosidad en las chicas por el italiano#GHDUO15E pic.twitter.com/70Iwx6j5mY — 👅 🎭C 𝕣𝔦т ι Q𝓾𝐄 ΐ § Ĥ𝓸𝐧 🐽💥🪓 (@Critiqueishon) January 15, 2024