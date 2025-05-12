Luca Laurenti, età, moglie, figli, dove vive: tutto sul protagonista di Avanti un altro

Cantante, co-conduttore, ma anche comico, Luca Laurenti è tra i personaggi tv più apprezzati dal pubblico. Da diversi anni affianca Paolo Bonolis nei suoi programmi e questo gli ha permesso di farsi conoscere in modo totale. Tra i due c’è anche un’amicizia speciale e in diverse occasioni entrambi hanno ribadito quanto è sincero il loro legame. Attualmente sono alla conduzione di Avanti un altro, dove Laurenti si presta con Bonolis alle sit-com del quiz game. Ma chi è Luca Laurenti quando è lontano dai riflettori? Cosa si conosce della sua vita privata?

Nato a Roma nel 1963 Luca Laurenti è stato un bambino riservato e timido che poco socializzava con i suoi compagni. Ha manifestato diverse difficoltà nel comunicare e l’essere affetto da balbuzie non lo ha aiutato ad interagire con l’esterno. Tuttavia grazie all’aiuto della madre e alla passione per la musica è riuscito a trovare la sua strada. Ed è proprio dal genitore che ha ereditato la predisposizione al canto e a suonare alcuni strumenti. Inizialmente si è esibito in feste private e eventi, poi nel 1989 ha debuttato in un emittente privata romana. Due anni dopo ha incontrato Paolo Bonolis e la sua carriera ha preso una strada inaspettata.

Tra loro è scatto un immediato feeling umano e poi professionale. I due per un periodo hanno anche condiviso la casa: erano entrambi di Roma, ma si trovavano a Milano per lavoro. La convivenza ha alimentato la loro amicizia. Paolo Bonolis è parte integrante della vita di Laurenti ed è anche grazie al conduttore che il musicista ha superato momenti tragici come il periodo in cui ha sofferto di depressione. A quanto pare Bonolis è stato anche l’artefice dell’incontro tra Laurenti e la moglie Raffaella Ferrari.

Luca Laurenti, chi è la moglie Raffaella

Ufficialmente Luca Laurenti vive a Milano con la sua famiglia, ma a causa dell’impegno di Avanti un altro trascorre molto tempo a Roma, dove il programma viene registrato. E’ nato nella capitale, ma ormai si considera milanese di adozione. Luca è sposato con Raffella Ferrari, una donna non affine al mondo dello spettacolo. I due sono legati da diverso tempo e si considerano una coppia aperta, per i due la relazione si basa sulla fiducia, ma anche sulla liberta di fare scelte che tengono conto dei piaceri individuali.

“Con Raffaella mi sono risolto. Mi ha fatto uscire da una mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia“ Ha poi aggiunto: “Io e mia moglie stiamo bene sia insieme che a distanza. Ogni coppia ha il suo codice e il nostro è sempre unificante. Non ci sono cose che uno può fare o non può fare. Quanto alla fedeltà, il problema per noi non è cosa si fa, ma come lo si fa.”

Raffaella è un avvocato e non è mai stata interessata al mondo dello spettacolo. I due hanno due figli Andrea (nato nel 1997) e Gabriele (nato nel 2001). Laurenti ha sempre tutelato la sua vita privata e con impegno è riuscito a tenere lontano dai riflettori moglie e figli. Quest’ultimi a quanto pare non hanno nessuna intenzione di seguire le orme del padre. La coppia è tra le più consolidate della televisione e non è mai stata protagonista del gossip.

Luca Laurenti: “La mia voce? Ci sono nato”

Luca Laurenti ha una voce nasale decisamente particolare, che oggi è considerata un elemento che lo contraddistingue e che rende la sua conduzione originale. In una recente intervista ha rivelato di essere nato con questo timbro e che nonostante qualche presa in giro quando era piccolo, in seguito è riuscito a viverla non più come in difetto, ma un suo punto di forza:

“Lo so, sembro un citofono scassato, ma io con questa voce nasale ci sono nato. È una caratteristica che mi porto appresso da una vita, nonostante oggi abbia superato i complessi che avevo quand’ero piccolo. Anzi ho fatto di più: sono riuscito a trasformare in pregio un difetto..” Laurenti ha anche spiegato di essere andato da diversi medici: “Sono andato da luminari di otorinolaringoiatria e foniatria, tutti concordi nel dire che non sono un fenomeno particolare: vado di naso per parlare e di diaframma per cantare”.