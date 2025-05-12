Home Notizie Luca Laurenti, età, moglie, figli, dove vive: tutto sul protagonista di Avanti un altro

Luca Laurenti, età, moglie, figli, dove vive: tutto sul protagonista di Avanti un altro

Luca Laurenti, personaggio iconico della tv, lavora a fianco di Paolo Bonolis da diversi anni: età, moglie, figli, dove vive. Tutto sul protagonista di Avanti un altro

di Barbara Di Castro
Luca Laurenti, età, moglie, figli, dove vive: tutto sul protagonista di Avanti un altro
12 Maggio 2025 18:30

Cantante, co-conduttore, ma anche comico, Luca Laurenti è tra i personaggi tv più apprezzati dal pubblico. Da diversi anni affianca Paolo Bonolis nei suoi programmi e questo gli ha permesso di farsi conoscere in modo totale. Tra i due c’è anche un’amicizia speciale e in diverse occasioni entrambi hanno ribadito quanto è sincero il loro legame. Attualmente sono alla conduzione di Avanti un altro, dove Laurenti si presta con Bonolis alle sit-com del quiz game. Ma chi è Luca Laurenti quando è lontano dai riflettori? Cosa si conosce della sua vita privata?

Nato a Roma nel 1963 Luca Laurenti è stato un bambino riservato e timido che poco socializzava con i suoi compagni. Ha manifestato diverse difficoltà nel comunicare e l’essere affetto da balbuzie non lo ha aiutato ad interagire con l’esterno. Tuttavia grazie all’aiuto della madre e alla passione per la musica è riuscito a trovare la sua strada. Ed è proprio dal genitore che ha ereditato la predisposizione al canto e a suonare alcuni strumenti. Inizialmente si è esibito in feste private e eventi, poi nel 1989 ha debuttato in un emittente privata romana. Due anni dopo ha incontrato Paolo Bonolis e la sua carriera ha preso una strada inaspettata.

Tra loro è scatto un immediato feeling umano e poi professionale. I due per un periodo hanno anche condiviso la casa: erano entrambi di Roma, ma si trovavano a Milano per lavoro. La convivenza ha alimentato la loro amicizia. Paolo Bonolis è parte integrante della vita di Laurenti ed è anche grazie al conduttore che il musicista ha superato momenti tragici come il periodo in cui ha sofferto di depressione. A quanto pare Bonolis è stato anche l’artefice dell’incontro tra Laurenti e la moglie Raffaella Ferrari.

Luca Laurenti, chi è la moglie Raffaella

Ufficialmente Luca Laurenti vive a Milano con la sua famiglia, ma a causa dell’impegno di Avanti un altro trascorre molto tempo a Roma, dove il programma viene registrato. E’ nato nella capitale, ma ormai si considera milanese di adozione. Luca è sposato con Raffella Ferrari, una donna non affine al mondo dello spettacolo. I due sono legati da diverso tempo e si considerano una coppia aperta, per i due la relazione si basa sulla fiducia, ma anche sulla liberta di fare scelte che tengono conto dei piaceri individuali.

Luca Laurenti e Bonolis in tv
Luca Laurenti e Paolo Bonolis a Avanti un altro-foto ig@laurenti-tvblog.it

Con Raffaella mi sono risolto. Mi ha fatto uscire da una mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia Ha poi aggiunto: “Io e mia moglie stiamo bene sia insieme che a distanza. Ogni coppia ha il suo codice e il nostro è sempre unificante. Non ci sono cose che uno può fare o non può fare. Quanto alla fedeltà, il problema per noi non è cosa si fa, ma come lo si fa.”

Raffaella è un avvocato e non è mai stata interessata al mondo dello spettacolo. I due hanno due figli Andrea (nato nel 1997) e Gabriele (nato nel 2001). Laurenti ha sempre tutelato la sua vita privata e con impegno è riuscito a tenere lontano dai riflettori moglie e figli. Quest’ultimi a quanto pare non hanno nessuna intenzione di seguire le orme del padre. La coppia è tra le più consolidate della televisione e non è mai stata protagonista del gossip.

Luca Laurenti: “La mia voce? Ci sono nato”

Luca Laurenti ha una voce nasale decisamente particolare, che oggi è considerata un elemento che lo contraddistingue e che rende la sua conduzione originale. In una recente intervista ha rivelato di essere nato con questo timbro e che nonostante qualche presa in giro quando era piccolo, in seguito è riuscito a viverla non più come in difetto, ma un suo punto di forza:

Luca Laurenti tutto sul conduttore
Luca Laurenti chi è il conduttore-foto ig@alurenti-tvblog.it

Lo so, sembro un citofono scassato, ma io con questa voce nasale ci sono nato. È una caratteristica che mi porto appresso da una vita, nonostante oggi abbia superato i complessi che avevo quand’ero piccolo. Anzi ho fatto di più: sono riuscito a trasformare in pregio un difetto..” Laurenti ha anche spiegato di essere andato da diversi medici: “Sono andato da luminari di otorinolaringoiatria e foniatria, tutti concordi nel dire che non sono un fenomeno particolare: vado di naso per parlare e di diaframma per cantare”. 

Altri articoli su Notizie