Luca Bertazzoni lascia Piazzapulita e se ne va a Report. Il giornalista romano saluta il programma di Corrado Formigli dopo sei anni per approdare su Rai 3, alla corte di Sigfrido Ranucci.

Una notizia che fa rumore, anche perché Bertazzoni era uno degli inviati più rappresentativi ed iconici del programma di La7. Celebri le sue interviste realizzate in strada, con Matteo Renzi addirittura intercettato e bloccato durante la corsa mattutina.

Classe 1977, Bertazzoni ha mosso i primi passi a TgCom per poi approdare nel 2003 a Sky a ControCorrente, trasmissione condotta proprio da Formigli. Impegni arricchiti dalle esperienze con Michele Santoro, prima ad Annozero e in seguito a Servizio Pubblico. Nel 2010 ha conquistato il Premio Ilaria Alpi nella sezione ‘giovani’ grazie ad alcuni servizi con i quali ha raccontato la rivolta degli immigrati a Rosarno. Per lui si tratta comunque di un ritorno a Report.

Le novità di Piazzapulita e degli altri programmi di La7

Riguardo a Piazzapulita, per conoscere le novità della nuova stagione bisognerà attendere il 16 settembre. Il talk, che sfiderà come sempre il competitor di Rete 4 Dritto e rovescio, non riaprirà le porte al pubblico in studio. Una scelta che interesserà tutti i programmi del daytime e anche parte di quelli di prima serata. A riaccogliere invece gli spettatori, seppur in forma ridotta, saranno Di Martedì e Propaganda Live. In tal senso, lo show di Diego Bianchi ha già informato i fan della novità. Per partecipare si dovrà essere residenti nel comune di Roma e sarà necessario presentare il green pass o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti alla diretta.