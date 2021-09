Propaganda Live è un talk show politico e varietà satirico, in onda su La7, condotto da Diego Bianchi, conosciuto anche come Zoro.

Il programma propone inchieste e reportage riguardanti i principali fatti sociali e politici, realizzati da Diego Bianchi, che vengono commentati in studio, tra intrattenimento, satira e momenti musicali.

A settembre 2021, avrà inizio la quinta edizione della trasmissione.

Propaganda Live: quando andrà in onda?

La nuova edizione del programma di La7 andrà in onda a partire da venerdì 10 settembre 2021. Il programma va in onda ogni venerdì sera, in prima serata.

Propaganda Live: come vederlo in streaming

Il programma sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di La7, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda e trovare altri contenuti video riguardanti il programma.

Propaganda Live: le puntate

La quinta edizione del programma andrà in onda da settembre 2021 a giugno 2022.

Propaganda Live: cast fisso

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, del direttore de L’Espresso Marco Damilano, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata e della band formata da Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

Tra gli ospiti ricorrenti, troviamo anche il corrispondente in Italia del Die Welt Constanze Reuscher e Memo Remigi.

Propaganda Live: come partecipare

Sui canali ufficiali social del programma, è stata annunciata la presenza, in sicurezza, di una piccola parte di pubblico.

Per le puntate del 10 e del 17 settembre 2021, è possibile prenotarsi a partire dalle ore 10 di lunedì 6 settembre 2021 attraverso il seguente indirizzo email: [email protected].

Di seguito, trovate tutti gli altri dettagli.

Come partecipare alla prima puntata della nuova stagione di #propagandalive, da venerdì 10 settembre in prima serata su @La7tv ⤵️ https://t.co/nyQlPjsLIJ pic.twitter.com/TyAxYalI2L — Propaganda Live (@welikeduel) September 3, 2021

Propaganda Live: Twitter

Il profilo Twitter del programma è @welikeduel. L’hashtag con il quale è possibile commentare il programma è #propagandalive.

Il programma ha anche un profilo ufficiale su Instagram e una pagina ufficiale su Facebook.

Lo studio

Il programma va in onda in diretta dal Teatro 2 degli Studios International di Via Tiburtina, in Roma.