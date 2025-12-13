Luca Argentero protagonista di Motorvalley. La serie originale Netflix: debutto, cast, trailer

Il nuovo anno Netflix promette nuovi titoli di cui uno tutto italiano che vede tra i protagonisti Luca Argentero che mette da parte il camice del medico in attesa di tornare in onda su Raiuno con la nuova stagione di Doc per indossare una tuta da pilota e scaldare i motori di Motorvalley, nuova serie Netflix che sarà disponibile dal 10 febbraio 2026.

Ideata da Francesca Manieri, Gianluca Bernardini, Matteo Rovere e prodotta da Groenlandia, Motorvalley è una serie tv drammatica in cui, accanto ad Argentero, recita una bravissima Giulia Michelini. Nel cast, inoltre, spicca la presenza di una giovane attrice destinata a far parlare di sé come Caterina Forza e una straordinaria Giovanna Mezzogiorno.

Motorvalley si candida per diventare la serie dell’anno grazie alla forza dei tre protagonisti che, dopo aver perso tutto, uniti dalla passione per le auto, cercano un riscatto che li porterà a tirare fuori una forza inaudita dando vita a momenti intensi ed emozionanti.

La trama di Mortovalley, la nuova serie Netflix

In 6 episodi, Motorvalley racconta la storia di Arturo, Elena e Blu interpretati rispettivamente da Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza che cercano di riprendere in mano le proprie vite dopo aver perso quasi tutto partendo da una passione in comune: quella per le auto.

Elena, rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, prova a riconquistate il comando dell’azienda, ora nelle mani del fratello. Per raggiungere il proprio obiettivo assolda Blu che ha una passione viscerale per la velocità che, unita ad un carattere fumantino forma un mix proibitivo. Elena affida la giova ad Arturo, una vecchia gloria che si è ritirato a causa di un tragico incidente e che accetta di allenare Blu per trasformarla in una campionessa.

Tutti e tre hanno un viaggio personale da affrontare attraverso quella che sembra una semplice corsa tra auto ma che nasconde dentro sogni e progetti di vita. Tutti insieme, i tre affrontano il Campionato Italiano Gran Turismo (GT) che non è solo una corsa tra auto ma anche una ragione di vita o di morte.

“Riscatto, passione e ambizione: sono i motori che guidano Elena, Arturo e Blu, tre outsider che faranno di tutto per farcela nel mondo delle corse GT. Motorvalley, una serie Netflix, in arrivo nel 2026”, scrive Netflix su X annunciando l’arrivo di una serie in cui non mancano adrenalina, passione, colpi di scena e suspance. Un ruolo inedito per Luca Argentero che, nel prossimi mesi, tornerà in onda anche su Raiuno con la nuova stagione di Doc.