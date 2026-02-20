Luca Argentero e la mancata partecipazione al Festival di Sanremo: parla Carlo Conti

La mancata partecipazione di Luca Argentero al Festival di Sanremo 2026 è diventata uno dei temi più discussi negli ultimi giorni. L’attore, da tempo protagonista di fiction di successo come Doc – Nelle tue mani, era stato accostato alla celebre kermesse musicale come possibile ospite speciale. La sua presenza sul palco dell’Ariston sembrava ormai data per certa, tanto che il pubblico e i fan avevano reagito con entusiasmo alle prime indiscrezioni.

Quando però la notizia è stata confermata e in seguito smentita dallo stesso Argentero nel corso di un’intervista, è scoppiata spontaneamente una piccola polemica. In un’apparizione televisiva l’attore aveva infatti dichiarato di essere stato contattato dalle organizzazioni del Festival ma poi di non aver più ricevuto comunicazioni ufficiali, alimentando così domande e speculazioni sulla reale motivazione della sua assenza. Nel corso di un’intervista a Splendida Cornice, trasmissione condotta da Geppi Cucciari, Luca Argentero ha espresso una certa sorpresa per il silenzio dopo i primi contatti con gli organizzatori di Sanremo.

Secondo le sue parole, dopo una telefonata iniziale in cui si era discusso di una possibile partecipazione, poi sono spariti tutti. Argentero aveva definito la situazione “un po’ strana”, ribadendo però che, al momento, non avrebbe alcun impegno ufficiale alla manifestazione. “Sanremo? Non ne ho idea, anzi mi piacerebbe saperlo”, aveva affermato l’attore, sottolineando come la mancanza di ulteriori comunicazioni lo avesse lasciato in dubbio sulla sua presenza all’Ariston. La reazione di Argentero ha suscitato curiosità nei fan e nei commentatori, che si sono domandati se si fosse trattato di un semplice errore organizzativo o di una vera e propria esclusione.

Carlo Conti fa chiarezza: “Nessuna esclusione, solo un cambio di programma”

A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026. Conti ha spiegato che non si è trattato affatto di un’esclusione deliberata di Luca Argentero, ma di un cambiamento di piani legato alla programmazione televisiva. Secondo il direttore artistico, la partecipazione dell’attore era stata pensata in funzione della promozione della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, inizialmente programmata per marzo.

Quando però la fiction è stata spostata a ottobre, quel momento promozionale è venuto meno. Conti ha definito la vicenda solo un equivoco, spiegando di aver parlato direttamente con Argentero per chiarire ogni malinteso. “È tutto molto semplice, quello che faccio è alla luce del sole”, ha aggiunto, precisando che non c’erano retroscena né motivazioni nascoste dietro la decisione.

La dichiarazione del direttore artistico ha così posto fine alla polemica, chiarendo che la scelta di non inserire Argentero tra gli ospiti non è stata frutto di un rifiuto, ma di variazioni organizzative evidenti e comprensibili nel contesto di una manifestazione complessa come il Festival di Sanremo.

Sanremo 2026, dove e quando vederlo

Il Festival di Sanremo 2026 torna in diretta tv con le sue tradizionali cinque serate dal Teatro Ariston dalla prossima settimana. L’appuntamento è fissato per martedì 24 febbraio 2026, data che segna l’inizio ufficiale della kermesse più amata dal pubblico televisivo italiano. Da quel momento, per cinque giorni consecutivi, il Festival accompagnerà gli spettatori fino alla finalissima di sabato 28 febbraio 2026.

Come da tradizione, l’evento va in onda in prima serata su Rai 1, con inizio intorno alle 20:40, proseguendo fino a tarda notte tra esibizioni, ospiti e momenti di spettacolo. Oltre alla diretta televisiva, il Festival è disponibile anche in streaming su RaiPlay e in simulcast radiofonico su Rai Radio2, permettendo al pubblico di seguire l’evento ovunque si trovi. Attorno alla manifestazione ruotano anche programmi di approfondimento come il PrimaFestival e il DopoFestival, che accompagnano spettatori e appassionati con commenti, interviste e retroscena.