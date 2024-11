Love, Reason, Get Even su Mediaset Infinity arriva una nuova serie turca in esclusiva

Una nuova dizi turca è pronta a far battere il cuore del pubblico dal 13 novembre su Mediaset Infinity, gratis per tutti. Love, Reason, Get Even (Aşk Mantık İntikam) è una romantic comedy che racconta la storia di una cameriera che sposa un ingegnere, il loro matrimonio però fallisce, lui diventa ricco e lei finisce per lavorare per la sua azienda. Scopriamo tutti i dettagli su questa nuova serie turca gratuita adattamento di una serie della Corea del Sud del 2014, Cunning single Lady.

Love, Reason, Get Even, quando esce?

La serie Love, Reason, Get Even arriva dal 13 novembre con un episodio al giorno in streaming su Mediaset Infinity.

Love, Reason, Get Even, la trama

Al centro di Love, Reason, Get Even c’è Esra una giovane cameriera che per dare una svolta alla sua vita, decide di sposare Ozan, un brillante ingegnere. Quando però insorgono delle difficoltà economiche, Esra decide di divorziare. Due anni dopo una mattina come tante, Esra si sveglia scoprendo che Ozan è diventato famoso e ricco, ha lanciato una sturtup di successo ed è diventato un uomo completamente diverso rispetto a quello che conosceva.

A quel punto Ozan la chiama ma non per un riavvicinamento come sperava Esra, ma per darle i soldi del divorzio che non era riuscito a farle avere prima. Esra decide così di vendicarsi, si fa assumere come stagista per sedurlo e lasciarlo a sua volta. Ma il suo piano funzionerà davvero o le cose non saranno poi così semplici?

Love, Reason, Get Even, il cast

Girata a Instanbul, Love Reason Get Even è scritta da Özlem İnci Hekimoğlu and Nil Güleç Ünsal che hanno adattato Cunning Single Lady (Corea del Sud). Il cast principale è formato da Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük e Melisa Döngel.

Burcu Özberk è Esra Eren Korfalı,

è Esra Eren Korfalı, İlhan Şen è Ozan Korfalı,

è Ozan Korfalı, Zeynep Kankonde è Menekşe Erten, mamma di Esra ed Ekerm

è Menekşe Erten, mamma di Esra ed Ekerm Günay Karacaoğlu è Zümrüt Korfalı,

è Zümrüt Korfalı, Burak Yörük è Çınar Yılmaz, ex marito di Esra e rivale di Ozan

è Çınar Yılmaz, ex marito di Esra e rivale di Ozan Melisa Döngel è Çağla Yılmaz, ex moglie di Ozan, rivale di Esra

Love, Reason, Get Even, i premi

La serie ha vinto nel 2022 il Golden Butterfly Awards, prestigioso premio di musica e tv in Turchia, come Best Romantic Comedy. Inoltre i protagonisti Burcu Özberk e Ilhan Sen hanno vinto come migliori attori in una serie romantic comedy ai Golden Lens Awards nel 2021.

Love, Reason, Get Even, la programmazione

A partire dal 13 novembre Love, Reason, Get Even viene rilasciata con un episodio al giorno su Mediaset Infinity. La serie prenderà così il posto di The Family.

Love, Reason, Get Even, quante puntate sono?

In Turchia la serie è andata in onda tra giugno 2021 e aprile 2022 composta da 42 puntate da 120 minuti.

Love, Reason, Get Even, è su Canale 5?

No, si tratta di un dizi in esclusiva su Mediaset Infinity.

Love, Reason, Get Even, dove vedere la serie?

Su Mediaset Infinity in modalità gratuita, basta collegarsi sul sito o attraverso l’app su smartphone, computer, tablet e smart tv.