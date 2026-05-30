L’outfit scelto da Ilary Blasi per la comunione della figlia Isabel: i dettagli della cerimonia

Per celebrare un giorno così significativo nella vita della sua ultimogenita, Ilary Blasi ha optato per un look che coniuga un’eleganza rigorosa a dettagli di sofisticata modernità, distanziandosi dalle classiche tonalità pastello o dai look total white tipici delle cerimonie primaverili.

La conduttrice ha catturato l’attenzione indossando un abito lungo alla caviglia caratterizzato da una micro-fantasia geometrica scura, presumibilmente a piccoli pois, capace di slanciare la figura con discrezione ed equilibrio.

A spezzare la severità della texture scura interviene un sontuoso colletto bianco a punta, in stile preppy e dalle linee geometriche decise, che incornicia il décolleté regalando una forte nota di contrasto luminoso e richiamando cromaticamente la candida tunica cerimoniale della piccola Isabel.

Le maniche a trequarti completano la silhouette raffinata del vestito, rendendolo perfetto per l’occasione solenne. Per arricchire l’insieme senza sovraccaricarlo, la Blasi ha puntato su un set di preziosi bracciali dorati rigidi sul polso destro e una serie di anelli coordinati, mantenendo invece i capelli biondi sciolti con una piega liscia e naturale.

Una scelta di stile che bilancia perfettamente la sobrietà richiesta dal contesto religioso e l’inconfondibile glamour che da sempre contraddistingue le sue apparizioni pubbliche.

Una nuova vita per Ilary Blasi accanto a Bastian: anche lui presente alla cerimonia

Questo equilibrio stilistico fa da sfondo a uno scatto di famiglia che racconta le nuove dinamiche e gli affetti più cari che stringono Isabel nel giorno del suo sacramento. Accanto alla festeggiata, oltre a mamma Ilary, si mostrano sorridenti e uniti i fratelli maggiori, Christian e Chanel, a testimonianza di un legame fraterno solido e complice che non manca mai nei momenti cruciali della crescita. La foto immortala anche la presenza di Bastian Müller, ormai integrato nei polmoni della quotidianità familiare e presente per dare il suo supporto affettivo in questa giornata di gioia domestica.

Tuttavia, l’armonia dell’immagine mette inevitabilmente in risalto un’assenza pesante e impossibile da ignorare per le cronache rosa: l’assoluta mancanza di Francesco Totti all’interno dei quadri fotografici ufficiali della giornata. La mancata partecipazione del padre crea una netta linea di separazione rispetto al passato, evidenziando come la geografia degli affetti e delle presenze pubbliche si sia definitivamente ridefinita attorno alla figura di Ilary e dei suoi figli.