Per l’annata 2022 la Lotteria Italia sarà abbinata a È sempre mezzogiorno, tornando così ad avere un proprio spazio quotidiano nel mezzogiorno di Rai1. Negli ultimi quattro anni, infatti, il concorso di fortuna era sempre stato legato ai Soliti ignoti di Amadeus, che terminava ogni edizione con l’estrazione in prima serata nel giorno dell’Epifania, come consuetudine, realizzando per l’occasione uno speciale del programma abitualmente in onda nell’access prime time dell’ammiraglia Rai.

Antonella Clerici torna così ad essere volto della Lotteria Italia, dopo che lo era già stata nel 2007 ai tempi di Il treno dei desideri e per quattro edizioni con La prova del cuoco (dal 2011 al 2014), mentre per le tre successive aveva continuano ad esserlo, dato che il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy era rimasto abbinato al concorso, nonostante poi la serata dell’estrazione finale fosse stata affidata i primi due anni ad Affari tuoi e nel 2017 (con estrazione finale il 6 gennaio 2018) ai Soliti ignoti.

È sempre mezzogiorno non dovrebbe avere però un eccezionale appuntamento serale il 6 gennaio, dato che in sede di presentazione dei palinsesti Rai era stato già annunciato lo speciale in prima serata dei Soliti ignoti per l’estrazione finale della Lotteria Italia 2022. Non pare quindi giunto il momento di vedere catapultato nella prima serata di Rai1 il cast che Antonella Clerici ha radunato attorno a sé fra i fornelli dello Studio 2000 del centro di produzione di via Mecenate: quella che ci ha regalato lo scorso settembre Alessandro Cattelan con il suo Da Grande (minuto 1:37 e seguenti della prima puntata) rimarrà, almeno per ora, un’immagine inedita.