Loretta Goggi: età, dove vive, il lutto, perché ha lasciato Tale e Quale, la sorella

Showgirl, attrice, conduttrice, a anche cantante e imitatrice Loretta Goggi è tra i volti più amati del mondo dello spettacolo. Vanta una lunga carriera ed ha sempre riscosso il favore del pubblico. Nel corso degli anni ha saputo adeguarsi ai cambiamenti rimanendo fedele a se stessa e non si è mai fatta condizionare o è scesa a compromessi. Apprezzata dai fans, ma anche dagli addetti ai lavori, Loretta Goggi ha lavorato con nomi prestigiosi, esperienze che hanno contribuito alla sua formazione e hanno alimentato il suo talento.

Il debutto sul palcoscenico risale al 1962, all’epoca era solo una bambina, ma per la sua esibizione ebbe un successo strepitoso tanto che fu definita un enfant prodige. Ha anche lavorato in radio, esperienza che ha segnato il suo percorso di artista. Classe 1950, la Goggi ha 74 anni ed è una donna ancora molto attiva e bellissima. Talento duttile e versatile gode del merito di essere stata la prima doppiatrice donna italiana, ma soprattutto la prima conduttrice del Festival di Sanremo. Ruolo che ha interpretato alla grande e per cui è stata promossa appieno anche dalla critica.

Giovanissima Loretta si è fatta notare sul set dopo aver interpretato alcuni ruoli drammatici in sceneggiati come “I miserabili” e “La freccia nera”. Personaggi che le diedero una certa popolarità e che le aprirono anche le porte della tv. Oltre ad aver dimostrato avanzate capacità d’intrattenimento la Goggi si è rivelata una bravissima cantante: ha conquistato il suo primo Disco d’Oro con la sigla del programma, Vieni via con me. In seguito ha registrato diversi album che hanno avuto tutti successo. Tra le sue hit iconiche Maledetta Primavera, che ha partecipato a Sanremo del 1981 e ha venduto più di due milioni di copie. Successo che le ha fatto conquistare cinque dischi d’oro e cinque di platino e alcuni Telegatti.

Loretta Goggi vita privata: il dolore per la perdita del marito Gianni Brezza

Dopo un periodo lontana dalla tv Loretta Goggi è tornata in video in veste di giudice di Tale e quale show, chiamata proprio da Carlo Conti. Un’esperienza che le ha riaperto anche le porte della recitazione. Loretta ha scelto di ritirarsi nel 2011, dopo la morte del marito Gianni Brezza, un dolore insopportabile per la conduttrice. Aiutata dalle sorelle Daniela e Liliana, Loretta ha scelto di non apparire e di chiudersi in se stessa.

Ha avuto una forte depressione e il “blocco della tiroide” che le ha causato diversi problemi alla salute: “Anziché dimagrire, ingrassavo: il dolore mi aveva bloccato la tiroide, aveva smesso di funzionare. Stavo morendo! Mi ha salvata un’endocrinologa facendomi gli esami giusti e rieducandomi a mangiare”.

L’addio di Loretta Goggi a Tale e quale show: i motivi

Nel 2012 Loretta Goggi è approdata in veste di giudice a Tale e quale show. La showgirl ha accettato l’invito di Carlo Conti e stagione dopo stagione è diventata un punto fermo del talent. Due anni fa ha lasciato il programma affermando di voler lavorare di meno per dedicarsi alla famiglia. In una recente intervista rilasciata a Il Corriere della sera ha rivelato le vere ragioni della sua scelta:

“Negli ultimi anni ero in imbarazzo, il mio ruolo era diventato stucchevole, mi sono ritrovata a fare la maestrina della penna rossa e ho pensato che non fosse più il mio posto”. La showgirl ha poi commentato la tv di oggi, affermando che alcuni format non la coinvolgono, per questo che non riesce ad identificarsi: “Guardo la prima mezza puntata di ogni programma in partenza per capire di che si tratta aspettando qualcosa che non succede. Dopo il Medioevo uno pensa: ci sarà il Rinascimento? Invece pare di no”.