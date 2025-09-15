Loretta Goggi rivela la verità sull’addio a Tale e Quale Show: ecco perché ha lasciato il talent in cui è stata presente sin dal debutto.

Loretta Goggi e la verità sull’addio a Tale e Quale Show: perché ha lasciato

Loretta Goggi è tra le icone del mondo dello spettacolo, la sua carriera è costellata da diversi successi e ha sempre espresso un talento versatile e duttile. Radio, tv, recitazione e musica: Loretta è un’artista singolare, che ha sempre riscosso diversi consensi sia da parte degli addetti ai lavori che dei colleghi, anche se è il pubblico che ha decretato il suo successo in ogni ambito. Negli ultimi anni è tornata in tv nel ruolo di giudice di Tale e quale show, programma a cui è particolarmente legata. Ne ha fatto parte sin dal debutto e quando, due anni fa, ha scelto di rinunciare al suo ruolo di giurato ha sorpreso tutti.

All’epoca non ha chiarito i reali motivi della sua scelta, ha parlato di desiderio di ridurre i suoi impegni professionali e di godersi più la quotidianità in famiglia, ma a quanto pare le ragioni sono altre. Oggi emerge una verità diversa che rivela perché Loretta ha fatto un passo indietro. Recentemente intervistata da Il Corriere della Sera la Goggi ha spiegato cosa l’ha spinta a prendere una decisione così drastica, pur sapendo che il pubblico non avrebbe condiviso.

La storica showgirl in primis ha manifestato un suo particolare dissenso nei confronti di un modo di fare tv in cui non riesce ad identificarsi: “Guardo la prima mezza puntata di ogni programma in partenza per capire di che si tratta aspettando qualcosa che non succede. Dopo il Medioevo uno pensa: ci sarà il Rinascimento? Invece pare di no”. Ha poi ammesso che il suo ritiro da Tale e quale show è dovuto ad una valutazione del tutto personale, e legata ad un modo di apparire in cui non si riconosceva più.

Loretta Goggi: “Ero in imbarazzo…”

“Negli ultimi anni ero in imbarazzo, il mio ruolo era diventato stucchevole, mi sono ritrovata a fare la maestrina della penna rossa e ho pensato che non fosse più il mio posto”, ha dichiarato la Goggi. Parole con cui la showgirl ha tentato di spiegare le motivazione che l’hanno portata a 74 anni a porre la parola fine ad un’esperienza che ormai era giunta al capolinea. Di conseguenza l’addio al talent non è stato solo motivato da considerazioni personali, ma è stato condizionato da una veduta non condivisa sul modo di fare tv di oggi:

“Ogni volta che ho avuto bisogno di guardarmi dentro, che ho avuto sentore che qualcosa non andasse come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo: sono scesa al volo dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava. E questo è uno di quei momenti, sento quel campanello suonare per un desiderio che dopo 13 anni torna a farsi vivo: potermi sentire di nuovo libera di fermarmi per un po’”. Queste le parole della storica conduttrice, dopo l’annuncio dell’addio a Tale e quale show.

Loretta Goggi e la devozione a Carlo Conti: “Gli devo molto”

In diverse occasioni Loretta Goggi ha riconosciuto pubblicamente di essere grata a Carlo Conti. Il conduttore l’ha invitata prima a I migliori anni e poi l’ha voluta a Tale e quale show, due ritorni in tv che per la showgirl hanno segnato la sua rinascita professionale. In quel periodo stava molto male a causa della morte del marito Gianni Brezza:

“Carlo mi invitò a I Migliori Anni, stavo così male. Poi mi convinse per Tale e Quale Show, per me è un amico. Gianni si era raccomandato a lui, gli disse ‘stai vicino alla mia Goggi'”. Da quel momento Loretta ha vissuto una nuova fase della sua vita professionale.