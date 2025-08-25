Loretta Goggi e la confessione su Pippo Baudo: il retroscena mai raccontato

La celebre cantante e conduttrice ha ricordato il presentatore e l’amico, recentemente scomparso all’età di 89 anni.

In un’intervista commossa rilasciata al Corriere della Sera, Loretta Goggi ha ricordato Pippo Baudo, scomparso sabato scorso all’età di 89 anni. La conduttrice e cantante ha parlato con gratitudine di quello che definisce “un mentore” fondamentale nella sua carriera, rivelando alcuni aspetti inediti del rapporto che li legava, sia sul palco che dietro le quinte.

Goggi ha dichiarato di considerare il celebre presentatore come una figura chiave nella sua ascesa professionale: “A Pippo glielo devo proprio, come faccio a non esprimergli tutta la mia gratitudine? Se sono quella che sono oggi, lo devo a lui… Senza di lui, chissà, magari oggi sarei a fare Medea…”.

Un riconoscimento sincero per un uomo che le ha dato opportunità fondamentali nella sua carriera, come quando l’ha voluta accanto a lui come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Nonostante i preparativi fossero già stati avviati, Baudo si tirò indietro dopo il suo matrimonio con Katia Ricciarelli e, pur avendo la possibilità di scegliere un altro partner, decise di puntare su di lei. Loretta ricorda con affetto la sua fiducia: “Loretta non ha bisogno di nessuno, ce la fa da sola”.

Pippo Baudo dietro le quinte

Ma ciò che emerge dalla conversazione è anche la personalità di Baudo dietro le quinte. Loretta racconta che il conduttore Rai, pur essendo estremamente professionale, non mancava mai di portare leggerezza e allegria sul set: “Tanto professionale quanto giocoso… Ci siamo divertiti tanto… Pippuzzo e figlioccia, questi erano i nostri soprannomi.” Una sintesi perfetta di un rapporto che, pur essendo lavorativo, era intriso di grande affetto e complicità.

L’aneddoto più significativo che Goggi ha voluto condividere riguarda un episodio accaduto durante le riprese di Canzonissima, quando si trovò coinvolta in uno sciopero degli attori. Sebbene lei fosse formalmente un’attrice, non poteva aderire alla protesta, altrimenti la trasmissione non sarebbe andata in onda. La conduttrice si trovò così a subire le dure critiche di colleghi, che la definirono “crumira”. In quel momento, Pippo Baudo la difese apertamente, dimostrando ancora una volta il suo spirito di protezione verso di lei.

Tuttavia, non sono mancate anche occasioni in cui Loretta ha dovuto fare i conti con le sue difficoltà personali, come nel caso del suo invito a Pippo per partecipare al suo show Benedetta Primavera. Nonostante il loro legame profondo, Baudo rifiutò cortesemente, dicendo: “Non mi va di farmi vedere così, spero tu capisca.” Una risposta che la Goggi ha rispettato, seppur con una punta di nostalgia.