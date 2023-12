Loren Rossetti: chi è la sorella di Greta del Grande Fratello 2023

In questa edizione del ‘Grande Fratello 2023’, i familiari dei concorrenti sono scesi in campo, in prima linea, per salvaguardare i propri cari dalle dinamiche dentro ma soprattutto fuori dalla casa. Lo sanno bene la mamma ed i fratelli di Greta Rossetti che, nelle ultime settimane, sono stati bersagliati dagli attacchi degli haters che, in maniera assai appassionata, sperano nel ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Pochi giorni fa, Loren, sorella di Greta, sui social, si è scagliata animatamente contro i Perletti (i fan della coppia Perla e Mirko) in difesa della sorella, a suo dire, ingiustamente, inserita in un triangolo amoroso che non ha ragione di esistere.

Conosciamola meglio:

Chi è Loren Rossetti, sorella di Greta del Grande Fratello 2023? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi, conosciamo solo mamma Marcella Bonifacio e il fratello Joseph. Al momento, non abbiamo informazioni chiare sul suo lavoro o l’età anagrafica. Il suo profilo Instagram @rossetti_loren conta oltre 42500 followers.

La ragazza, solo pochi giorni fa, ha difeso a spada tratta, sui social, la sorella, dai continui (e gratuiti) attacchi:

La sorella di Greta ha dato conferma che in famiglia sono proprio tutti così. Mi fa ridere come si atteggia e come parla, tipo 12 enne "voi sare tutti shh 👆🏻 in silenzio". Va bene amo, attenderemo questa famigerata verità, nel frattempo vai a prenderti uno sciroppo #perletti pic.twitter.com/JohKBh71zY — Belle (@drewholdme) December 18, 2023

“Nonostante lei si sia sempre esposta c’è un limite a tutto. Ma tanto la verità verrà fuori e voi starete tutti in silenzio, perché è quello che dovete fare. Il karma gira e il male vi ritornerà, tutto ciò che dite vi tornerà tutto indietro, non vi preoccupate. Per ora potete stare a fare ‘cicicici’ nei commenti perché nella vostra vita, a quanto pare, potete fare solo questo. Mi dispiace per la vostra vita triste. Pensate di più a stare con le vostre famiglie, pensare al vostro e non mettetevi in mezzo in cose che non vi riguardano. Detto ciò continuate pure a fare i caproni!”

La vedremo, nelle prossime settimane, entrare nel loft di Cinecittà per una sorpresa alla sorella? I telespettatori già fremono per un confronto in diretta tv con Perla. Produzione, pensaci!