Lorella Cuccarini: età, dieta, tumore, dove vive, marito e figli. Tutto sulla conduttrice

E’ ancora lei, la più amata dagli italiani. Lorella Cuccarini, classe 1965, è nata in quell’anno sotto il segno del Leone, esattamente il 10 agosto, a Roma. Ed è qui che opera e vive tuttora con il marito Silvio Testi, all’anagrafe Capitta. La coppia si è sposata il 3 agosto del 1991 e ha messo al mondo quattro figli: Chiara, Sara, Giovanni e Giorgio. La più celebre è la prima che sovente ama apparire sui Social con la sua celebre mamma anche per intonare qualche brano. Gioca a calcio femminile e di recente ha fatto coming out, mostrando sul Web la sua dolce metà.

La casa di Lorella è una villa, completamente circondata nel verde, sita a Castel De Ceveri, un paesino che dista circa 25 km dalla Capitale e che fa parte della zona Formello. Qui ama rilassarsi, tenersi in forma e trascorrere del tempo in maniera sereno con i suoi familiari e i suoi più grandi amici.

Con loro ama anche fare lunghe passeggiate che la aiutano a scacciare lo stress. Lei è una grandissima sportiva e, infatti, pratica con una certa regolarità attività sportiva, puntando per lo più al metodo calistenichs. ” Ho cominciato a fare calistenichs ( allenamento a corpo libero che migliora la forza e la coordinazione, utilizzando solo il proprio peso corporeo come attrezzo per potenziarsi) e un allenamento metabolico (per migliorare l’apparato cardiovascolare e respiratorio), ha rivelato la showgirl a Sette.

Lorella Cuccarini, la sua dieta e la malattia

Per quanto concerne invece la sua dieta la Cuccarini segue un’alimentazione bilanciata e completa, basata su cinque pasti al giorno: la colazione, uno spuntino a metà giornata, il pranzo, un altro spuntino a metà pomeriggio e, infine, la cena. Non dice di no ai carboidrati ma, quando può, evita il pane. Sì invece a pasta e riso integrali. Ama moltissimo la frutta e la verdura fresca e alla carne predilige il pesce.

Oggi la conduttrice è attenta più che mai a ciò che mette in piatto in seguito al tumore che l’ha fatta molto soffrire come ha raccontato a Ok Salute. Gli è stata rimossa la tiroide in seguito al cancro che l’aveva colpita nel 2022. Gestisce la situazione con l’aiuto di farmaci e prendendosi maggiormente cura di se stessa.

“Ne sono uscite grazie a cure mirate”, ha dichiarato al Corriere Della Sera. La professionista ha anche sottolineato di come si importante mangiare sano e non seguire diete fai da te ma, al contrario, seguire sempre i consigli mirati di professionisti per stare bene.

“L’alimentazione ha contribuito, non poco, a rimettermi in sesto. Mi sono ritrovata con determinazione. E lo sguardo fisso sui valori che contano, come quello della convivialità che era lì, andava solo riguadagnata”, ha rivelato sempre al quotidiano.