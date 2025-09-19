Cuccarini e Colombro sono sempre stati un duo vincente, e ora tornano in tv per la prima volta dopo molti anni.

Lorella Cuccarini e Marco Columbro di nuovo insieme dopo anni: ecco dove e quando

Lorella Cuccarini ritrova dopo tanti anni Marco Columbro, il collega con cui ha condiviso un periodo bellissimo della sua carriera. A svelarne qualche curiosità in più è stato il giornalista Giuseppe Candela sull’ultimo numero del settimanale Chi. In quella occasione ha svelato che l’insegnante di canto della scuola di Amici sta per tornare nel talent show di Maria De Filippi, ma che questo non sarà il suo unico impegno della stagione. Candela ha fatto sapere che tornerà in tv al fianco del suo collega e amico storico Columbro: “In coppia hanno condotto numerosi programmi: da Buona Domenica a Paperissima…Lorella Cuccarini e Marco Columbro si ritroveranno di nuovo insieme in Tv“.

Cuccarini di nuovo in tv con Marco Columbro

Il giornalista del settimanale Chi è venuto a conoscenza che i due potranno incontrarsi nuovamente in uno studio televisivo grazie a Silvia Toffanin. Quest’ultima ha infatti pensato di dedicare un’intera puntata dello show a Lorella Cuccarini, che festeggerà i 40 anni di carriera. “Si ritroveranno insieme a This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin e prodotto da Maria De Filippi” – si legge sul giornale – “con cui festeggeranno i 40 anni di carriera della showgirl”. Un appuntamento unico e imperdibile, che i fan della coppia televisiva stanno già aspettando di vedere.

Nel corso dell’episodio, saranno ripercorsi i primi momenti di carriera della conduttrice e gli esordi con Pippo Baudo. Si parlerà dei suoi successi televisivi e teatrali, fino al suo ruolo attuale a Mediaset. Con questo appuntamento speciale, Toffanin vuole quindi rendere omaggio alla poliedricità della Cuccarini, che negli anni ha saputo inventarsi e reinventarsi diverse volte. Un percorso televisivo straordinario che l’ha portata ad essere tra i volti più amati della tv italiana.

Al momento non c’è ancora una data certa per l’inizio della seconda edizione del programma, anche se le voci dicono che potrebbe andare in onda su Canale 5 nel periodo tra ottobre e novembre.

Chi saranno gli ospiti di Toffanin

Nel corso dell’episodio dedicato a Lorella Cuccarini non mancheranno altri ospiti che, nel corso degli anni, hanno rappresentato un punto di riferimento importante per la carriera della showgirl. Oltre a Marco Columbro, pare che arriveranno in studio altri due nomi storici: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Le anticipazioni dicono anche che gli altri episodi di This is Me saranno invece dedicati a Ornella Vanoni e al campione di calcio Alex Del Piero.