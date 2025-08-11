Lorella Cuccarini compie 60 anni: il regalo di compleanno (speciale)

Lorella Cuccarini ha spento le sue 60 candeline, non nascondendo la sua felicità nel raggiungimento di questo importante traguardo. Una vita e una carriera molto piene, le sue, durante la quale ha saputo mostrare al pubblico italiano doti canore e artistiche che continuano ancora oggi ad accompagnarla. 60 anni e una forma fisica perfetta. Il segreto? Non rinunciare mai all’allenamento quotidiano, ma soprattutto a un regime alimentare che le permetta di essere sempre sé stessa.

Un regalo speciale per i suoi 60 anni

Non solo cantante, ballerina, showgirl e conduttrice. Lorella Cuccarini ha dimostrato negli anni di essere anche una perfetta moglie e mamma e di saper mettere al primo posto proprio la sua famiglia, che le regala gioia e serenità ormai da tanti anni. Felicemente sposata con il marito Silvio Testi, ha messo al mondo i quattro figli che le somigliano moltissimo. Proprio a loro ha dedicato il suo ultimo post in occasione del tanto atteso compleanno. Per i suoi doppi 30 anni ha infatti voluto regalarsi un soggiorno di qualche giorno a Londra, città in cui si è recata per assistere a tre musical con alcune delle persone più care della sua vita. Un momento unico per lei, che ha voluto esprimere un profondo ringraziamento a coloro che le sono sempre stati accanto in tutti questi anni. La passione per l’arte si è così unita all’affetto della sua famiglia, dando vita a un giorno davvero speciale.

“Per il mio compleanno, mi sono fatta un regalo anticipato: tre musical in due giorni a Londra con (quasi) tutta la famiglia“, ha scritto lei su Instagram dopo aver postato il video che la ritrae applaudire dinnanzi allo spettacolo. Lei è davvero al settimo cielo mentre entra in teatro, si siede in platea e guarda i musical Back to the Future, Hercules, Moulin Rouge. Accanto a lei, si vede inoltre il figlio Giovanni. “Chiedetemi se sono felice”, scrive inoltre Lorella inserendo in sottofondo il brano That’s Amore. Si sono così susseguiti numerosi commenti da parte dei followers e di altri personaggi del mondo dello spettacolo. Tutti sono in festa in occasione del suo compleanno che, per la showgirl, è stato di certo indimenticabile.

I suoi primi 60 anni

Originaria di Roma e nata nel 1965, la showgirl ha dedicato la sua vita alla danza, alla televisione e alla sua famiglia. Nel corso di un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, ha raccontato di non sentire affatto il peso dei suoi 60 anni. “Fisicamente ne ho più di 50, di spirito anche 30“, ha detto lei, che ha tra l’altro sempre dimostrato la sua eterna giovinezza anche nello studio di Amici, dove ha anche vinto il guanto d’oro durante i guanti di sfida dei prof, durante la scorsa edizione del programma di Maria De Filippi.