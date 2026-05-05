Loredana Lecciso: parole dure contro Romina, poi difende Al Bano: “Per fare quell’intervista…”

L’intervento di Loredana Lecciso a “La vita in diretta” si è trasformato in un momento particolarmente intenso. La showgirl ha commentato la vicenda che concerne Al Bano e le parole di Romina Power.

Nel corso dell’intervista con Alberto Matano, il racconto ha preso una piega profondamente emotiva, concentrandosi soprattutto sul peso psicologico che l’artista avrebbe vissuto dopo la recente esposizione e le discussioni nate in merito alle dichiarazioni di Romina Power.

Loredana Lecciso rompe il silenzio: il racconto su Al Bano accende il dibattito

Secondo Lecciso, il momento affrontato dal compagno non sarebbe stato semplice, bensì un’esperienza quasi forzata sul piano emotivo, segnata da una forte tensione interiore. “Per fare quell’intervista si è quasi violentato, per lui è stata una sofferenza. Ciò che più l’ha fatto soffrire è che si sia messo in dubbio il suo essere un bravo padre, Al Bano va oltre alla bravura di padre, che era un papà bravissimo. Più che le sue parole parlava il suo cuore, si percepiva un grande tormento interiore è stata quasi un’esplosione di verità di cui aveva bisogno di parlare”.

Nel dialogo con il conduttore, l’intervista ha assunto progressivamente i toni di una riflessione più ampia sulla pressione che la notorietà esercita sulle dinamiche familiari. Matano ha sottolineato come il desiderio di ricostruirsi una vita non possa essere interpretato come una colpa, mentre Lecciso ha ribadito con decisione il ruolo paterno di Al Bano, descritto come costante e presente nei confronti di tutti i figli.

Il discorso si è poi spostato su un altro fronte delicato, quello delle reazioni social. Lecciso ha espresso forte preoccupazione per gli attacchi rivolti alla figlia Jasmine, evidenziando quanto il clima social possa amplificare tensioni e giudizi. Le sue parole hanno riportato l’attenzione su un tema sempre più centrale nel dibattito, quello dell’impatto dei social sulle famiglie dei personaggi noti e sulla loro esposizione involontaria.

Il contesto familiare resta, tuttavia, complesso e non privo di divergenze. Nelle stesse ore, infatti, le posizioni dei figli di Al Bano avuti con Romina Power hanno mostrato sensibilità differenti rispetto alla vicenda. In particolare Cristel Carrisi ha scelto una comunicazione indiretta sui social, lasciando trasparire una distanza emotiva dalla narrazione emersa in televisione, mentre Yari Carrisi ha preferito mantenere un profilo riservato, evitando commenti pubblici.