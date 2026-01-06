Loredana Lecciso: “Nostro figlio doveva andare a Capodanno a Crans-Montana…”

Bido, il figlio minore di Al Bano e Loredana Lecciso, avrebbe dovuto festeggiare il Capodanno a Le Constellation, il locale della tragedia di Crans Montana. Solo la decisione dell’ultimo momento di tornare in Puglia lo ha salvato

Tragedia sfiorata per la famiglia di Al Bano e Loredana Lecciso. Il figlio più piccolo della coppia, Bido (vero nome Al Bano Junior), avrebbe dovuto passare la notte di Capodanno a Le Constellation, il locale di Crans-Montana in cui un devastante incendio ha causato la morte di 40 giovani.

La rivelazione di Loredana Lecciso

A raccontare questa storia carica di emozioni è stata la stessa Loredana Lecciso in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno-Puglia: “Bido frequenta da tempo Le Constellation e ha rischiato di essere nel locale proprio quella tragica sera. Si è diplomato a Crans-Montana e ci ha trascorso le estati con Jasmine. La sua fidanzata, Emily, è del posto”.

La showgirl racconta anche che la famiglia si era riunita per trascorrere il Natale proprio in quella località svizzera: “È una località bellissima. Passeggiando a piedi ero passata proprio davanti al locale della strage”, confida con un brivido pensando a cosa sarebbe potuto accadere.

La decisione dell’ultimo momento che ha cambiato tutto

Il destino ha però giocato a favore della famiglia Carrisi-Lecciso: “Mio figlio e la sua ragazza hanno deciso all’ultimo di scendere in Puglia per dare il benvenuto al nuovo anno – spiega Loredana – tra le varie alternative, c’era quella di festeggiare a Crans e se ci fossero rimasti, sarebbero stati quasi sicuramente a Le Constellation”.

Una frase in particolare colpisce e racconta quanto Al Bano sia legato alle sue radici: “Al Bano sostiene che Cellino San Marco li ha salvati”. Il cantante attribuisce alla forza protettiva della sua terra natale la salvezza del figlio, in un’interpretazione quasi mistica di quello che è stato un fortunatissimo cambio di programma dell’ultimo minuto.

Il dolore per le vittime

Nonostante il comprensibile sollievo per lo scampato pericolo, Loredana Lecciso non nasconde il profondo dolore per le vittime e le loro famiglie: “Sono felice che sia andata così per noi, ma il mio sollievo non allevia il dolore per il dramma che stanno vivendo i famigliari. Non oso immaginare cosa provino quelle povere mamme e quei poveri papà. Il mio cuore è con loro”.

Parole che testimoniano la consapevolezza di quanto fragile sia il confine tra la vita e la tragedia, e di come bastino pochi minuti, una decisione presa all’ultimo momento, per cambiare radicalmente il destino di una persona e di un’intera famiglia.

I giorni difficili prima di Domenica In

La compagna del cantante ha anche parlato del periodo emotivamente molto intenso vissuto in quei giorni, segnato anche dal malore che ha accusato alla Stazione Centrale di Milano, poco prima della sua partecipazione a “Domenica In” insieme ad Al Bano domenica scorsa: “Avevo anche avuto dei giorni che mi hanno provata psicologicamente. Sono stati giorni che mi hanno messa a dura prova dal punto di vista psicologico”, ha confessato.

Il legame di Bido con Crans-Montana

Bido conosce molto bene Crans-Montana: non solo si è diplomato lì, ma ha anche trascorso diverse estati insieme alla sorella Jasmine e frequenta abitualmente il locale Le Constellation. La sua fidanzata Emily è originaria della zona, rendendo quella località svizzera un luogo familiare e amato dalla coppia. Proprio per questo motivo, l’ipotesi di rimanere in Svizzera anche per Capodanno era più che concreta e, se fosse stata confermata, molto probabilmente Bido e la sua ragazza si sarebbero trovati proprio a Le Constellation la notte dell’incendio.

Il bilancio al momento è di 40 morti e 119 feriti: le vittime italiane sono state tutte rimpatriate. I funerali del (Bologna, 16 anni), di Achille Barosi e Chiara Costanzo (16 anni, Milano) e Riccardo Minghetti (16 anni, Roma) si terranno domani, mercoledì. Giovedì a Genova l’ultimo saluto a Emanuele Galeppini promettente campione di golf, 16 anni. La 15enne italosvizzera Sofia Prosperi sarà salutata per l’ultima volta da amici e parenti a Lugano.