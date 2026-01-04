Loredana Lecciso, malore alla stazione di Milano prima di Domenica In: salvata dalla polizia

Momenti di appensione oggi in Stazione Centrale a Milano per Loredana Lecciso, 53 anni, compagna di Al Bano Carrisi, colta da un improvviso malore mentre si recava a Roma per partecipare come ospite a Domenica In.

Loredana Lecciso, malore improvviso

La 53enne è svenuta improvvisamente in stazione ed è stata prontamente soccorsa dagli agenti della Polfer presenti sul posto. Loredana Lecciso ha voluto ringraziare pubblicamente i soccorritori attraverso i suoi profili social, pubblicando anche una foto insieme agli operatori che l’hanno assistita.

“Siamo sempre pronti a lamentarci ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto”, ha scritto la showgirl su Instagram.

A spiegare quello che è accaduto, minimizzandone le conseguenze, è stata lei stessa: “Alla Stazione Centrale di Milano, in partenza per Domenica In, in seguito a un leggero malore, ho trovato persone pronte ad aiutarmi e una presenza immediata ed efficace della sicurezza e degli operatori”.

L’apparizione in studio da Mara Venier

Nonostante lo spavento, Loredana Lecciso è partita ed è riuscita a raggiungere gli studi Rai in tempo per l’intervista insieme ad Al Bano nel salotto di Mara Venier. La conduttrice, visibilmente preoccupata, ha chiesto ironicamente in diretta se la compagna del cantante fosse incinta, ipotesi smentita categoricamente dalla coppia che ha già due figli, Jasmine e Bido.

“Mi sono ripresa – ha rassicurato Lecciso, apparsa sorridente e serena nonostante l’accaduto. La showgirl ha spiegato in studio: “Quando succedono cose brutte siamo sempre pronti a puntare il dito, invece io sono stata colta positivamente dal tempismo delle forze dell’ordine e ho trovato grande umanità”.

“Non voglio più espormi”

Durante la trasmissione, Loredana Lecciso ha anche parlato della sua scelta di apparire meno in televisione: “In questa fase sento che non amo alcun tipo di esposizione. In un periodo come questo ti rendi conto che le cose più autentiche sono quelle a portata di mano. Sto bene nel mio, voglio ritagliarmi lo spazio per i miei affetti più autentici”.

Una decisione condivisa da Al Bano, legato alla compagna da oltre venticinque anni in una relazione che, come hanno raccontato a Mara Venier, si è consolidata nel tempo superando anche i trent’anni di differenza d’età. “È quello che ci tiene insieme – ha dichiarato il cantante di Cellino San Marco – ci siamo salvati a vicenda”.

Al Bano e la frecciata su Sanremo

Durante l’intervista a Domenica In, Al Bano non ha potuto fare a meno di parlare del Festival di Sanremo, manifestazione alla quale da qualche tempo non riesce più a partecipare nonostante la sua storica passione per la kermesse musicale. Al punto che qualche settimana fa ha dichiarato di non voler più presentare alcuna candidatura: “Soffro di sanremite acuta”, ha dichiarato il cantante pugliese con un pizzico di ironia, per poi aggiungere con tono più pungente: “Quest’anno non ho presentato nessuna canzone ma non dico la verità perché sono un galantuomo e preferisco rimanere tale”.

Una frase che lascia intendere possibili retroscena ancora tutti da chiarire sul suo mancato coinvolgimento nella manifestazione canora più importante d’Italia.

Incalzato da Mara Venier, Al Bano ha evitato di entrare nei dettagli: “Non cado nella trappola”, ha chiosato. La conduttrice ha poi lanciato un’idea per il futuro: “Vorrei vedervi con Gianni Morandi e Massimo Ranieri, nel sabato sera di Raiuno”. La risposta del leone di Cellino non si è fatta attendere: “Se riesci a convincere Morandi… lo proposi io l’incontro a Sanremo la prima volta perché siamo tre espressioni del sano proletariato. Io non mi arrendo mai, chissà”.

Tra i ricordi più emozionanti della sua carriera, Al Bano ha rievocato i suoi esordi: “Era il 1965, seguii l’annuncio ‘cercasi voci per Sanremo’. C’era Teocoli. Davanti alla porta c’era un tipo strano che chiedeva l’elemosina e poi lo rividi sul palco: era Lucio Dalla”.