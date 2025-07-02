Loredana Cannata, cambio look sull’Isola: ha tagliato i capelli da sola. Il prima e il dopo

Mancano poche ore alla puntata finale de L’Isola dei Famosi, e Loredana Cannata ha pensato di stravolgere il look. Oltre ad aver mostrato ai suoi compagni di avventura il suo nuovo aspetto, si è anche confidata con Mario Adinolfi, con cui ha finalmente creato un rapporto fatto di stima, affetto e rispetto.

Il nuovo look di Loredana Cannata a L’Isola dei Famosi

L’ultima puntata va in onda mercoledì 2 luglio alle ore 21.30. I finalisti dell’edizione 2025 del survival game Mediaset sono Cristina Plevani, Mario Adinolfi, Omar Fantini e Loredana Cannata. Sul piccolo schermo ci sono anche Teresanna Pugliese e Jey Lillo, al momento al televoto. Proprio la Cannata, nell’attesa di scoprire il vincitore, ha voluto cambiare drasticamente il look. Sui social è infatti apparso un video che la ritrae mentre è alle prese con il nuovo taglio di capelli, effettuato con un machete. “Lori tutto bene? Dobbiamo preoccuparci?“, le chiede Teresanna. La naufraga risponde: “Tranquilla tesoro, lo faccio da una vita. Mi preparo per la finale“.

Cannata e il rapporto con Adinolfi

Nel frattempo si è instaurata una bella amicizia tra lei e Mario Adinolfi. I due hanno infatti parlato del loro rapporto che, nel corso del programma, è sempre stato un po’ altalenante. Le cose tra loro sono però diventate ora molto più distese. “Non sopportavo le tue idee, non mi piacciono“, ha detto la Cannata. Adinolfi ha invece risposto: “Mi hai messo al rogo, invece io non ti ho mai nominata“. Lei ha inoltre rivelato alle telecamere: “Man mano ho scoperto la persona al di là delle idee. Una persona con una storia personale molto forte, una persona che sa ascoltare“.