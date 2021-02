In sette milioni e mezzo, domenica scorsa, hanno seguito la prima indagine di Lolita Lobosco. Questa sera, 28 febbraio 2021, alle 21:30 su Raiuno, Luisa Ranieri sarà chiamata per il bis, con la seconda puntata delle quattro previsti per la prima stagione e diretti da Luca Miniero.

Tratto dal mondo letterario ideato da Gabriella Genisi (i libri sono editi da Sonzogno e Marsilio Editori), Lolita questa volta sarà chiamata ad indagare sull’omicidio di una donna della sua stessa età, le cui scelte di vita la mettono di fronte ad alcune consapevolezze su se stessa.

Cosa succede nella seconda puntata di Lolita Lobosco?

Le indagini di Lolita Lobosco

Nel secondo episodio, “Solo per i miei occhi”, Lolita non fa in tempo ad entrare in Questura a Bari che viene chiamata per un nuovo caso: l’omicidio di una bellissima donna, Bianca Empoli, scomparsa da più di una settimana da casa.

Il cadavere è stato ritrovato dai vicini di casa in un appartamento che la donna, all’insaputa del marito Vito Loconsole, aveva affittato per esercitarsi, in quanto violinista di successo, e preparare così i suoi concerti da solista.

La risoluzione de caso sembra semplice e riconducibile al marito, ma Lolita e(Giovanni Ludeno), indagando, si rendono conto che Loconsole non solo ha un alibi di ferro, ma anche che la sua unica colpa è aver trascurato la moglie per dedicarsi al suo lavoro di antiquario.

A Lolita non resta altro che continuare ad indagare, confrontandosi con le inusuali scelte di vita della vittima, una donna tanto premiata dal successo professionale quanto sola. E la scoperta della verità sarà ancora più amara. Il tutto, mentre la sua relazione con Danilo (Filippo Scicchitano) procede senza che Lolita gli dia troppo filo da torcere. L’episodio vede anche la presenza di Alessio Vassallo come guest-star, nei panni di Roberto Bellomo.

Lolita Lobosco, streaming



E’ possibile vedere Lolita Lobosco in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.