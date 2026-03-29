Lolita Lobosco 4 si farà, ma la prima anticipazione è una doccia freddissima per i fan

Poche serie riescono davvero a lasciare un segno riconoscibile nel tempo e il ritorno de Le indagini di Lolita Lobosco rappresenta molto più di una semplice nuova stagione: è un evento televisivo che porta con sé attesa, affetto del pubblico e una consapevolezza che rende tutto più intenso.

L’annuncio è arrivato direttamente da Luisa Ranieri durante il Bif&st di Bari, in un contesto che non poteva essere più simbolico per una serie profondamente legata alla città e alla sua identità.

Davanti al pubblico del Teatro Petruzzelli, l’attrice ha confermato ciò che molti speravano: il ritorno della vicequestore più amata della fiction italiana. Ma insieme alla conferma, è arrivata anche la notizia che cambia il sapore di tutto.

Un ritorno atteso, costruito nel tempo

Dopo una pausa più lunga del previsto, Le indagini di Lolita Lobosco si prepara a tornare su Rai 1 con una nuova stagione che promette di chiudere il cerchio narrativo. Non ci sarà quindi una stagione 5. Non si tratta di una scelta improvvisa, ma della naturale evoluzione di un progetto nato dai romanzi di Gabriella Genisi, ormai vicino alla sua conclusione anche sul piano letterario.

La serie ha costruito il suo successo episodio dopo episodio, grazie a un equilibrio raro tra indagine e racconto personale. Lolita non è mai stata solo un personaggio televisivo, ma una figura riconoscibile, con fragilità, contraddizioni e una forza mai ostentata.

Il legame con il pubblico e il peso degli ascolti

Dietro il ritorno c’è anche una motivazione concreta: il pubblico. Gli ascolti hanno accompagnato la serie con una costanza che, oggi, non è affatto scontata. È quel tipo di affezione che non si costruisce in una stagione, ma nel tempo, puntata dopo puntata.

Luisa Ranieri lo ha detto chiaramente: Lolita è un personaggio che resta dentro. Non solo per chi lo interpreta, ma anche per chi lo segue. Una donna del Sud, moderna, indipendente, ma ancora immersa in una cultura fatta di aspettative e contraddizioni. Un ritratto che ha funzionato perché non è mai stato semplificato.

La decisione di chiudere non arriva per mancanza di idee, ma per coerenza narrativa. Anche la saga letteraria è vicina alla fine, e proseguire oltre rischierebbe di snaturare un racconto che ha sempre mantenuto una sua identità precisa.

C’è poi un altro elemento: la carriera di Ranieri. Negli ultimi anni l’attrice ha scelto progetti diversi, come La preside, dimostrando una volontà chiara di non restare legata a un solo ruolo. Lolita resta centrale, ma non esclusiva.

Riprese a Bari e debutto nel 2027

I lavori sono già in fase avanzata. La scrittura degli episodi è in corso e le riprese dovrebbero partire a Bari all’inizio dell’estate, riportando la serie nei suoi luoghi simbolo. La messa in onda è prevista nei primi mesi del 2027, salvo cambiamenti.

Bari non è solo uno sfondo, ma parte integrante della narrazione. Le sue strade, il mare, i contrasti urbani sono diventati negli anni un elemento distintivo della serie, quasi un personaggio aggiunto.

Sapere che sarà l’ultima stagione cambia tutto. Ogni episodio avrà un peso diverso, ogni scelta narrativa sarà letta come parte di una chiusura definitiva.