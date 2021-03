I numerosissimi fan che in queste settimane si sono appassionati alle indagini di Lolita Lobosco su Raiuno saranno delusi nel sapere che la puntata in onda questa sera, 14 marzo 2021, sarà l’ultima. Sono stati infatti solo quattro gli episodi ordinati da Rai Fiction per la prima stagione di questa serie che, però, ha tutti i presupposti per andare avanti.

La saga del Vicequestore di Bari interpretato da Luisa Ranieri e tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori) offre davvero parecchi spunti per un seguito. Partiamo dai romanzi, appunto: degli otto libri del ciclo di Lolita Lobosco, la prima stagione ne ha utilizzati tre (“La circonferenza delle arance”, “Spaghetti all’assassina” e “Gioco pericoloso”).

Il materiale letterario non è quindi del tutto esaurito anche se possiamo ben immaginare che Massimo Gaudioso (i tre sceneggiatori della prima stagione) potrebbero anche intraprendere altre strade a prescindere da quanto uscito in libreria. Non è detto, inoltre, che la stessa Genisi possa trarre ispirazione dal successo televisivo per scrivere altri romanzi e dare così vita a nuove indagini per la sua protagonista.

Un successo, appunto: fin dalla sua prima puntata Lolita Lobosco ha conquistato il pubblico, con numeri che l’hanno consacrata come una delle serie più viste di questi primi mesi dell’anno. Se il debutto è stato infatti seguito da 7,5 milioni di telespettatori (31,8% di share), la media dei primi tre episodi è stata di 7 milioni di persone (29,9% di share).

Difficile pensare, quindi, che Lolita Lobosco e la Bari ritratta dal regista Luca Miniero non torni in tv: è più probabile, invece, che Rai Fiction, Bibi Film Tv e Zocotoco (quest’ultima casa di produzione di Luca Zingaretti) stiano già pensando a tornare sul set per regalare al pubblico le nuove avventure di questo Vicequestore che promette di bazzicare sul piccolo schermo ancora per molto.