La notizia era data per certa e già molte indiscrezioni erano circolate al riguardo, ma solo oggi è arrivata l’ufficialità della riconferma di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show di Amazon Prime Video, che è divenuto dopo la sua uscita il titolo più visto sulla piattaforma OTT.

Avrà luogo quindi nuovamente la gara che vede sfidarsi dieci comici professionisti fra loro, ciascuno con l’intento di fare ridere gli altri e di non ridere lui stesso, pena l’ammonizione, che espone poi al rischio dell’eliminazione dal programma. Parte quindi già il toto-nomi per cercare di capire chi si contenderà il titolo di vincitore, che nella prima edizione è stato assegnato a Ciro dei The Jackal, che ha poi donato la cifra vinta (pari a 100.000 euro) a ActionAid, l’ente benefico da lui scelto.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, potrebbero fare parte del cast della seconda edizione di LOL: Chi ride è fuori Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de Le Coliche, Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto ed il duo Ale e Franz.

Dal punto di vista produttivo, invece, Giuseppe Candela su Dagospia ha anticipato che il programma potrebbe essere registrato fra la fine di maggio e il mese di giugno, per anticipare poi l’uscita su Prime Video già in autunno, offrendo quindi agli abbonati, a distanza di pochi mesi, una nuova edizione di un format che nel complesso ha raggiunto un buon successo di critica e pare anche a livello di numero di visualizzazioni sulla piattaforma (anche se Amazon non ha al momento ancora fornito numeri ufficiali al riguardo).

In attesa comunque di vedere una nuova sfida, tutto il cast della prima edizione di LOL si riunirà in un appuntamento disponibile sul canale YouTube di Amazon Prime Video a partire dalle ore 12:00 di lunedì 26 aprile.