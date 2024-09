Niente più risate finte, risate forzate o risate a caso. La quinta stagione di LOL – Chi ride è fuori, il comedy show di Prime Video, sarà condotta da una coppia nuova di zecca composta da Angelo Pintus e Alessandro Siani che, quindi, prenderanno il posto di Fedez, conduttore fin dalla prima edizione, e Frank Matano, ex concorrente della prima stagione che, nella seconda edizione, ha preso il posto di Mara Maionchi al fianco del rapper, restandoci fino alla quarta.

Anche Angelo Pintus ha partecipato come concorrente a LOL – Chi ride è fuori, sempre per quanto riguarda la prima stagione, resa disponibile sulla piattaforma di Amazon nel 2021. Pintus ha anche preso parte come giudice a LOL Talent Show – Chi fa ridere è dentro, talent show ideato per selezionare il decimo concorrente della quarta stagione del programma, uscita su Prime Video ad aprile di quest’anno.

Alessandro Siani, invece, per quanto riguarda la conduzione televisiva, è reduce da tre esperienze non entusiasmanti dietro il bancone di Striscia la Notizia, nel 2021 al fianco di Vanessa Incontrada e Sergio Friscia, nel 2022 insieme a Luca Argentero e nuovamente Incontrada e l’anno scorso per la terza volta al fianco della conduttrice e attrice italo-spagnola.

I due neo-conduttori di LOL appaiono nel teaser ufficiale condiviso sui profili social di Prime Video che potete vedere di seguito.

La quinta stagione di LOL – Chi ride è fuori sarà disponibile per gli abbonati di Prime Video nel 2025.

Le prime quattro stagioni del programma hanno visto trionfare rispettivamente Ciro Priello, Maccio Capatonda, Fabio Balsamo e Luca Bizzarri a pari merito e Giorgio Panariello.

La prima, e finora unica, edizione di LOL – Chi fa ridere è dentro, invece, è stata vinta da Loris Fabiani in arte Lunanzio.

Sulla scia del successo delle prime edizioni, sono stati ideati anche altri spin-off: LOL Xmas Special: Chi ride è fuori e Generazione LOL.